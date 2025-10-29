ราคาปัจจุบัน Stonks วันนี้ คือ 15.13 USD ติดตามการอัปเดตราคา STNK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา STNK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Stonks วันนี้ คือ 15.13 USD ติดตามการอัปเดตราคา STNK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา STNK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ STNK

ข้อมูลราคา STNK

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ STNK

โทเคโนมิกส์ STNK

การคาดการณ์ราคา STNK

Stonks โลโก้

Stonks ราคา (STNK)

ราคาปัจจุบัน 1 STNK เป็น USD

$15.13
$15.13$15.13
-16.90%1D
Stonks (STNK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:36:21 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Stonks (STNK) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 14.73
$ 14.73$ 14.73
ต่ำสุด 24h
$ 18.9
$ 18.9$ 18.9
สูงสุด 24h

$ 14.73
$ 14.73$ 14.73

$ 18.9
$ 18.9$ 18.9

$ 370.17
$ 370.17$ 370.17

$ 7.81
$ 7.81$ 7.81

-7.03%

-16.95%

-48.11%

-48.11%

ราคาเรียลไทม์ Stonks (STNK) คือ $15.13 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSTNK ระหว่างราคาต่ำสุด $ 14.73 และราคาสูงสุด $ 18.9 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ STNK คือ $ 370.17 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 7.81

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น STNK มีการเปลี่ยนแปลง -7.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -16.95% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -48.11% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Stonks (STNK) ข้อมูลการตลาด

$ 8.78M
$ 8.78M$ 8.78M

--
----

$ 8.78M
$ 8.78M$ 8.78M

581.91K
581.91K 581.91K

581,910.376205753
581,910.376205753 581,910.376205753

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Stonks คือ $ 8.78M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ STNK คือ 581.91K โดยมีอุปทานรวมที่ 581910.376205753 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 8.78M

ประวัติราคา Stonks (STNK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Stonks เป็น USD เท่ากับ $ -3.08995651716088
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stonks เป็น USD เท่ากับ $ +11.0927032350
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stonks เป็น USD เท่ากับ $ +10.3900433400
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stonks เป็น USD เท่ากับ $ +6.18574331195387

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -3.08995651716088-16.95%
30 วัน$ +11.0927032350+73.32%
60 วัน$ +10.3900433400+68.67%
90 วัน$ +6.18574331195387+69.16%

อะไรคือ Stonks (STNK)

Stonks is the first ever memecoin on the Solana blockchain.

Verifiably deployed in block 71935764 on April 02, 2021 22:10:10 UTC.

On 2024-11-24 members of the community banded together and purchased the website, Twitter, GitHub and developer coins from the original team, making it 100% community owned.

Liquidity has been locked and the community is committed to ensuring the revival of the project

การคาดการณ์ราคา Stonks (USD)

Stonks (STNK) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Stonks (STNK) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Stonks

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Stonks ตอนนี้!

STNK เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Stonks (STNK)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Stonks (STNK) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ STNKโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Stonks (STNK)

วันนี้ Stonks (STNK) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน STNK เป็นUSD คือ 15.13 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน STNK เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ STNK เป็น USD คือ $ 15.13 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Stonks คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ STNK คือ $ 8.78M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ STNK คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ STNK คือ 581.91K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ STNK คือเท่าใด?
STNK ถึงราคา ATH ที่ 370.17 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ STNK คือเท่าไร?
STNK ถึงราคา ATL ที่ 7.81 USD
ปริมาณการเทรดของ STNK คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ STNK คือ -- USD
ปีนี้ STNK จะสูงขึ้นอีกไหม?
STNK อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา STNK เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:36:21 (UTC+8)

