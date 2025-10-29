ราคาปัจจุบัน StickDAO วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา STICK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา STICK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน StickDAO วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา STICK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา STICK ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ STICK

ข้อมูลราคา STICK

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ STICK

โทเคโนมิกส์ STICK

การคาดการณ์ราคา STICK

StickDAO โลโก้

StickDAO ราคา (STICK)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 STICK เป็น USD

$0.00047122
$0.00047122$0.00047122
-1.10%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
StickDAO (STICK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:16:07 (UTC+8)

ข้อมูลราคา StickDAO (STICK) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00136253
$ 0.00136253$ 0.00136253

$ 0
$ 0$ 0

-0.40%

-1.15%

-27.71%

-27.71%

ราคาเรียลไทม์ StickDAO (STICK) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSTICK ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ STICK คือ $ 0.00136253 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น STICK มีการเปลี่ยนแปลง -0.40% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.15% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -27.71% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

StickDAO (STICK) ข้อมูลการตลาด

$ 471.16K
$ 471.16K$ 471.16K

--
----

$ 471.16K
$ 471.16K$ 471.16K

999.87M
999.87M 999.87M

999,870,922.0118911
999,870,922.0118911 999,870,922.0118911

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ StickDAO คือ $ 471.16K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ STICK คือ 999.87M โดยมีอุปทานรวมที่ 999870922.0118911 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 471.16K

ประวัติราคา StickDAO (STICK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา StickDAO เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา StickDAO เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา StickDAO เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา StickDAO เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.15%
30 วัน$ 0-53.78%
60 วัน$ 0+1.01%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ StickDAO (STICK)

Stick DAO is a community-driven project with a simple but ambitious goal: to help StickMan become one of Neuralink’s first patients. Stickman is a 37-year-old man who suffered a tragic car accident 18 years ago that left him with a spinal injury. Neuralink only accepts candidates under 40, which means we have just three years to make this happen. Our DAO was created to fund his journey and to support others with similarly life-changing projects in the future. This initiative is just the beginning. Stick DAO aims to establish a sustainable platform for funding transformative ideas and creating opportunities for those in need. Holding this token means being part of a web3 community that vibes together, shares information, and delivers real, measurable impact.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา StickDAO (USD)

StickDAO (STICK) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ StickDAO (STICK) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ StickDAO

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา StickDAO ตอนนี้!

STICK เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ StickDAO (STICK)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ StickDAO (STICK) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ STICKโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ StickDAO (STICK)

วันนี้ StickDAO (STICK) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน STICK เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน STICK เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ STICK เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ StickDAO คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ STICK คือ $ 471.16K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ STICK คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ STICK คือ 999.87M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ STICK คือเท่าใด?
STICK ถึงราคา ATH ที่ 0.00136253 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ STICK คือเท่าไร?
STICK ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ STICK คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ STICK คือ -- USD
ปีนี้ STICK จะสูงขึ้นอีกไหม?
STICK อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา STICK เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:16:07 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

