ราคาปัจจุบัน Steam22 วันนี้ คือ 0.119255 USD ติดตามการอัปเดตราคา STM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา STM ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$0.119255
0.00%1D
Steam22 (STM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:36:11 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Steam22 (STM) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.116095
ต่ำสุด 24h
$ 0.120427
สูงสุด 24h

$ 0.116095
$ 0.120427
$ 0.120427
$ 0.01789341
+0.16%

+0.04%

+29.15%

+29.15%

ราคาเรียลไทม์ Steam22 (STM) คือ $0.119255 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSTM ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.116095 และราคาสูงสุด $ 0.120427 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ STM คือ $ 0.120427 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.01789341

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น STM มีการเปลี่ยนแปลง +0.16% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.04% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +29.15% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Steam22 (STM) ข้อมูลการตลาด

$ 11.92M
--
$ 11.92M
100.00M
100,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Steam22 คือ $ 11.92M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ STM คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 11.92M

ประวัติราคา Steam22 (STM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Steam22 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Steam22 เป็น USD เท่ากับ $ +0.0441933628
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Steam22 เป็น USD เท่ากับ $ +0.0667178656
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Steam22 เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.04%
30 วัน$ +0.0441933628+37.06%
60 วัน$ +0.0667178656+55.95%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Steam22 (STM)

Steam22: Steam Token is engineered to disrupt this entrenched system by delivering the first fully on-chain sportsbook designed around provable fairness, non-custodial bankrolls, and a gamified rewards economy that keeps players engaged year-round. By leveraging blockchain transparency, decentralized oracles, and smart contract automation, Steam22 offers instant or near-instant settlements, ensures that players keep control of their funds until a bet is placed, and rewards community engagement through a dual-token system.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Steam22 (USD)

Steam22 (STM) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Steam22 (STM) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Steam22

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Steam22 ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Steam22 (STM)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Steam22 (STM) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ STMโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Steam22 (STM)

วันนี้ Steam22 (STM) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน STM เป็นUSD คือ 0.119255 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน STM เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ STM เป็น USD คือ $ 0.119255 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Steam22 คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ STM คือ $ 11.92M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ STM คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ STM คือ 100.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ STM คือเท่าใด?
STM ถึงราคา ATH ที่ 0.120427 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ STM คือเท่าไร?
STM ถึงราคา ATL ที่ 0.01789341 USD
ปริมาณการเทรดของ STM คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ STM คือ -- USD
ปีนี้ STM จะสูงขึ้นอีกไหม?
STM อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา STM เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:36:11 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

