Stable Coin ราคา (SBC)
--
--
+0.00%
+0.00%
ราคาเรียลไทม์ Stable Coin (SBC) คือ $0.99997 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSBC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.999767 และราคาสูงสุด $ 1.0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SBC คือ $ 1.005 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.997994
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SBC มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Stable Coin คือ $ 2.31M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SBC คือ 2.31M โดยมีอุปทานรวมที่ 2307165.248857 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.31M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Stable Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stable Coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0003765887
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stable Coin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0005950821
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stable Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|--
|30 วัน
|$ +0.0003765887
|+0.04%
|60 วัน
|$ +0.0005950821
|+0.06%
|90 วัน
|$ 0
|--
Stable Coin (SBC) is a payments-focused stablecoin issued by Brale in partnership with Stable Coin Inc. SBC emphasizes redeemability, regulatory compliance, and transparency in line with established centralized finance practices to encourage broader adoption of stablecoin payments. SBC is supported by a suite of developer tools that enable gasless transactions and seamless integrations. The company is focused on building open source tools that make SBC more usable for developers.
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Stable Coin (SBC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SBCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|10-27 16:29:31
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
|10-26 23:17:37
|อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
|10-26 19:10:22
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
|10-25 15:47:08
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
|10-25 13:34:16
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
|10-25 06:10:28
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้
