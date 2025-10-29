ราคาปัจจุบัน Spacebucks วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา SBX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SBX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Spacebucks วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา SBX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SBX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SBX

ข้อมูลราคา SBX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ SBX

โทเคโนมิกส์ SBX

การคาดการณ์ราคา SBX

Spacebucks โลโก้

Spacebucks ราคา (SBX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SBX เป็น USD

$0.00047496
$0.00047496$0.00047496
-2.70%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Spacebucks (SBX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:15:14 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Spacebucks (SBX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00324161
$ 0.00324161$ 0.00324161

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.75%

-6.33%

-6.33%

ราคาเรียลไทม์ Spacebucks (SBX) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSBX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SBX คือ $ 0.00324161 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SBX มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.75% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -6.33% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Spacebucks (SBX) ข้อมูลการตลาด

$ 474.96K
$ 474.96K$ 474.96K

--
----

$ 474.96K
$ 474.96K$ 474.96K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Spacebucks คือ $ 474.96K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SBX คือ 1000.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 474.96K

ประวัติราคา Spacebucks (SBX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Spacebucks เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Spacebucks เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Spacebucks เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Spacebucks เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.75%
30 วัน$ 0-30.97%
60 วัน$ 0-42.20%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Spacebucks (SBX)

Spacebucks is one of the first tokens (CATs) on the chia platform. Spacebucks is also one of the leading tokens on chia. The project self-claims to have 0 value and no roadmap. Even with this there have been a number of community members who are wanting to build value on top of the token (including NFTs, a potential DAO, etc). All of the project creators are fully anon, there was no ICO and all coins were distributed via a faucet.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Spacebucks (USD)

Spacebucks (SBX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Spacebucks (SBX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Spacebucks

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Spacebucks ตอนนี้!

SBX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Spacebucks (SBX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Spacebucks (SBX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SBXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Spacebucks (SBX)

วันนี้ Spacebucks (SBX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SBX เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SBX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SBX เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Spacebucks คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SBX คือ $ 474.96K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SBX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SBX คือ 1000.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SBX คือเท่าใด?
SBX ถึงราคา ATH ที่ 0.00324161 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SBX คือเท่าไร?
SBX ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ SBX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SBX คือ -- USD
ปีนี้ SBX จะสูงขึ้นอีกไหม?
SBX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SBX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:15:14 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

