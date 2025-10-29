ราคาปัจจุบัน Slap cat วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา SLAP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SLAP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Slap cat วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา SLAP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SLAP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Slap cat ราคา (SLAP)

-4.90%1D
Slap cat (SLAP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:15:07 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Slap cat (SLAP) (USD)

ราคาเรียลไทม์ Slap cat (SLAP) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSLAP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SLAP คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SLAP มีการเปลี่ยนแปลง -1.12% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -4.95% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2.40% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Slap cat (SLAP) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Slap cat คือ $ 15.69K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SLAP คือ 997.65M โดยมีอุปทานรวมที่ 997646240.684543 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 15.69K

ประวัติราคา Slap cat (SLAP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Slap cat เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Slap cat เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Slap cat เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Slap cat เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-4.95%
30 วัน$ 0-13.23%
60 วัน$ 0-15.37%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Slap cat (SLAP)

Slap Cat is more than just a cat that slaps it’s the next big memecoin on Solana. A project built around fun, community, and a shared love for cats. With its unique meme and inspiring art, Slap Cat brings people together through a common passion for felines and the deep desire to secretly deliver a slap to those who deserve it!

Launched on Solana, Slap Cat is poised to rise to the top, backed by a vibrant community that thrives on humor, kindness, and, of course, the irresistible charm of a cat with attitude.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Slap cat (USD)

Slap cat (SLAP) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Slap cat (SLAP) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Slap cat

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Slap cat ตอนนี้!

SLAP เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Slap cat (SLAP)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Slap cat (SLAP) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SLAPโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Slap cat (SLAP)

วันนี้ Slap cat (SLAP) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SLAP เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SLAP เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SLAP เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Slap cat คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SLAP คือ $ 15.69K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SLAP คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SLAP คือ 997.65M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SLAP คือเท่าใด?
SLAP ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SLAP คือเท่าไร?
SLAP ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ SLAP คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SLAP คือ -- USD
ปีนี้ SLAP จะสูงขึ้นอีกไหม?
SLAP อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SLAP เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:15:07 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Slap cat (SLAP)

มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

