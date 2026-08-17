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ราคาปัจจุบัน SINBAD CREW BASE วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SCB เท่ากับ 71,104 USD ติดตามการอัปเดตราคา SCB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน SINBAD CREW BASE วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด SCB เท่ากับ 71,104 USD ติดตามการอัปเดตราคา SCB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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SINBAD CREW BASE ราคา (SCB)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SCB เป็น USD

$0.0000711
$0.0000711$0.0000711
-3.80%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
SINBAD CREW BASE (SCB) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:05:10 (UTC+8)

ราคา SINBAD CREW BASE วันนี้

ราคาปัจจุบัน SINBAD CREW BASE (SCB) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.78% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SCB เป็น USD คือ $ 0 ต่อ SCB.

SINBAD CREW BASE มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 71,104 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B SCB ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SCB เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SCB เคลื่อนไหว +0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.18% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

SINBAD CREW BASE (SCB) ข้อมูลการตลาด

$ 71.10K
$ 71.10K$ 71.10K

--
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$ 71.10K
$ 71.10K$ 71.10K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ SINBAD CREW BASE คือ $ 71.10K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SCB คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 71.10K

ประวัติราคา SINBAD CREW BASE USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
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สูงสุด 24h

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$ 0$ 0

+0.00%

-3.78%

-2.18%

-2.18%

ประวัติราคา SINBAD CREW BASE (SCB) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา SINBAD CREW BASE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SINBAD CREW BASE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SINBAD CREW BASE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา SINBAD CREW BASE เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.78%
30 วัน$ 0-20.06%
60 วัน$ 0-15.47%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา SINBAD CREW BASE

การคาดการณ์ราคา SINBAD CREW BASE (SCB) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SCB ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา SINBAD CREW BASE (SCB) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ SINBAD CREW BASE อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา SINBAD CREW BASE จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SCB ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา SINBAD CREW BASE

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SINBAD CREW BASE (SCB) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemQuest-to-Earn

เกี่ยวกับ SINBAD CREW BASE

ราคาปัจจุบันของ SINBAD CREW BASE คือเท่าไร?

ราคาสดของ SINBAD CREW BASE (SCB) คือ ฿ THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

SINBAD CREW BASE ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน SINBAD CREW BASE อยู่ในอันดับที่ #6381 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿2296357.44688517376000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ SCB มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ SCB คือ 1000000000.0 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ SINBAD CREW BASE เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SINBAD CREW BASE เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿ (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿ (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

SINBAD CREW BASE ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

SINBAD CREW BASE เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿ ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿ จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ SCB ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ SINBAD CREW BASE?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป -3.78% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Base Ecosystem,Quest-to-Earn การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ SINBAD CREW BASE

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:05:10 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ SINBAD CREW BASE (SCB)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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