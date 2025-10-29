Sharp Token ราคา (SHARP)
ราคาเรียลไทม์ Sharp Token (SHARP) คือ $0.00891515 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSHARP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00877163 และราคาสูงสุด $ 0.00951173 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SHARP คือ $ 0.0120001 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00727332
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SHARP มีการเปลี่ยนแปลง +0.21% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.54% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +4.41% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Sharp Token คือ $ 26.54M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SHARP คือ 2.98B โดยมีอุปทานรวมที่ 68230000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 608.28M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Sharp Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.000232991893557608
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sharp Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.0006809944
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sharp Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sharp Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.000232991893557608
|-2.54%
|30 วัน
|$ +0.0006809944
|+7.64%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
Sharp Economy solves the biggest challenge of Web3—onboarding users from Web2 into decentralized ecosystems. Instead of requiring startups or communities to build complex blockchain infrastructure, Sharp Economy provides plug-and-play tools to tokenize user engagement, learning, and growth. Its focus areas include education, nonprofits, youth and college athletes, healthcare, creators, and builders, with partners already in the pipeline. The ecosystem is powered by four key components:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|10-27 16:29:31
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
|10-26 23:17:37
|อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
|10-26 19:10:22
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
|10-25 15:47:08
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
|10-25 13:34:16
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
|10-25 06:10:28
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้
