ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:11:32 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Schizodio (SCHIZODIO) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.85%

+0.15%

+6.83%

+6.83%

ราคาเรียลไทม์ Schizodio (SCHIZODIO) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSCHIZODIO ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SCHIZODIO คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SCHIZODIO มีการเปลี่ยนแปลง -1.85% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.15% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +6.83% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Schizodio (SCHIZODIO) ข้อมูลการตลาด

$ 154.20K
$ 154.20K$ 154.20K

--
----

$ 154.20K
$ 154.20K$ 154.20K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Schizodio คือ $ 154.20K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SCHIZODIO คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 154.20K

ประวัติราคา Schizodio (SCHIZODIO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Schizodio เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Schizodio เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Schizodio เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Schizodio เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.15%
30 วัน$ 0-13.50%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Schizodio (SCHIZODIO)

Schizodio is a speculative memecoin on Starknet, a layer-2 scaling solution for Ethereum. It leverages STARK technology, using zero-knowledge proofs to enable secure, low-cost transactions. Designed to foster a vibrant community, Schizodio encourages active participation within its decentralized ecosystem. It prioritizes fairness and community engagement. The project targets high-risk, high-reward opportunities, aiming to attract dedicated users in the crypto space.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Schizodio (SCHIZODIO) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Schizodio (USD)

Schizodio (SCHIZODIO) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Schizodio (SCHIZODIO) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Schizodio

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Schizodio ตอนนี้!

SCHIZODIO เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Schizodio (SCHIZODIO)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Schizodio (SCHIZODIO) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SCHIZODIOโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Schizodio (SCHIZODIO)

วันนี้ Schizodio (SCHIZODIO) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SCHIZODIO เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SCHIZODIO เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SCHIZODIO เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Schizodio คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SCHIZODIO คือ $ 154.20K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SCHIZODIO คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SCHIZODIO คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SCHIZODIO คือเท่าใด?
SCHIZODIO ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SCHIZODIO คือเท่าไร?
SCHIZODIO ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ SCHIZODIO คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SCHIZODIO คือ -- USD
ปีนี้ SCHIZODIO จะสูงขึ้นอีกไหม?
SCHIZODIO อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SCHIZODIO เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

