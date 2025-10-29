ราคาปัจจุบัน Roadmap Coin วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา RDMP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RDMP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Roadmap Coin วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา RDMP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RDMP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RDMP

ข้อมูลราคา RDMP

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ RDMP

โทเคโนมิกส์ RDMP

การคาดการณ์ราคา RDMP

Roadmap Coin ราคา (RDMP)

ราคาปัจจุบัน 1 RDMP เป็น USD

--
----
-8.50%1D
Roadmap Coin (RDMP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 06:03:53 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Roadmap Coin (RDMP) (USD)

ราคาเรียลไทม์ Roadmap Coin (RDMP) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดRDMP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ RDMP คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น RDMP มีการเปลี่ยนแปลง +1.11% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -8.53% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +5.47% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Roadmap Coin (RDMP) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Roadmap Coin คือ $ 9.80K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ RDMP คือ 999.76M โดยมีอุปทานรวมที่ 999761852.0453665 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 9.80K

ประวัติราคา Roadmap Coin (RDMP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Roadmap Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Roadmap Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Roadmap Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Roadmap Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0

อะไรคือ Roadmap Coin (RDMP)

$RDMP - Roadmap coin is a memecoin on Solana based on crypto’s over-inflated promises and speculative absurdity.  We’re looking to reach $1B market cap and onboard 10 billion new users by Q3 2025 via our empty promise protocol.   Buy Now. We may pivot later. Roadmap Coin ($RDMP), a meme-based cryptocurrency with a focus on community engagement and holder rewards. Launched with a playful narrative, it claims to have achieved multiple "roadmap milestones" in a short period, emphasizing rapid progress compared to other crypto projects. The account actively posts about $RDMP’s integration with platforms like @phantom wallet and @boopdotfun , where holders can earn $SOL rewards. It also highlights listings on exchanges like MEXC and Moontok, boasting a market cap of over $2.5 million and liquidity of $160,616 as of June 17, 2025. @roadmapcoin ’s tone is bold and humorous, with posts like equating 1 $BTC to 1 $RDMP, aiming to capture attention in the volatile meme coin space. The account leverages social media hype, with AI-driven summaries and whale alerts from users like @Liwaysunv and @DhianRendy , projecting ambitious goals such as reaching a $1 billion valuation by Q3 2025. While it fosters a sense of community and excitement, the lack of detailed technical information raises questions about long-term viability, typical of meme coins. Followers are encouraged to hold $RDMP for passive rewards, aligning with its community-driven ethos.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Roadmap Coin (USD)

Roadmap Coin (RDMP) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Roadmap Coin (RDMP) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Roadmap Coin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Roadmap Coin ตอนนี้!

RDMP เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Roadmap Coin (RDMP)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Roadmap Coin (RDMP) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ RDMPโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Roadmap Coin (RDMP)

วันนี้ Roadmap Coin (RDMP) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน RDMP เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน RDMP เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ RDMP เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Roadmap Coin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ RDMP คือ $ 9.80K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ RDMP คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ RDMP คือ 999.76M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ RDMP คือเท่าใด?
RDMP ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ RDMP คือเท่าไร?
RDMP ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ RDMP คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ RDMP คือ -- USD
ปีนี้ RDMP จะสูงขึ้นอีกไหม?
RDMP อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา RDMP เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 06:03:53 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Roadmap Coin (RDMP)

10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

