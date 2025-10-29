Ribbit on Base ราคา (RIBBIT)
--
--
0.00%
0.00%
ราคาเรียลไทม์ Ribbit on Base (RIBBIT) คือ $0.00001936 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดRIBBIT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ RIBBIT คือ $ 0.00050938 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00001566
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น RIBBIT มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ 0.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ribbit on Base คือ $ 19.36K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ RIBBIT คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 19.36K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Ribbit on Base เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ribbit on Base เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ribbit on Base เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Ribbit on Base เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|--
|30 วัน
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 วัน
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 วัน
|$ 0
|--
Ribbit isn’t just another frog-themed meme coin — it’s the crowned prince of the meme coin pond. Born from the depths of the crypto swamps, $Ribbit thrives on community energy, driven not by utility or lofty promises, but by pure, unfiltered decentralized chaos. It embraces the wild spirit of Web3 culture, where meme magic and community momentum matter more than roadmaps or whitepapers.
If you hear the croak, it’s already too late — the wave is here, and $Ribbit is mid-leap, hopping past the competition and aiming for the moon. 🐸🌕
But beneath the memes lies a deeper heartbeat.
Ribbit represents a growing tribe of frog lovers, runners, dreamers, and digital adventurers — a community united not just by hype, but by a shared narrative of grit, loyalty, and resilience. The story of Ribbit the Frog echoes timeless legends like that of Hachiko — the loyal dog who waited faithfully for his master. Ribbit’s journey from a quiet life on a lily pad to becoming a meme coin icon is a symbol of persistence and spirit in a chaotic world.
This isn’t just about coin price or market charts — it’s about building a movement, hopping together toward a shared dream. Ribbit’s tale isn’t measured in gains alone, but in the heart and hustle of the community behind it.
