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ราคาปัจจุบัน Rage Protocol วันนี้ คือ 5.24 USD มูลค่าตลาด RAGE เท่ากับ 378,809 USD ติดตามการอัปเดตราคา RAGE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Rage Protocol วันนี้ คือ 5.24 USD มูลค่าตลาด RAGE เท่ากับ 378,809 USD ติดตามการอัปเดตราคา RAGE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Rage Protocol ราคา (RAGE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 RAGE เป็น USD

$5.24
$5.24$5.24
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Rage Protocol (RAGE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:12:20 (UTC+8)

ราคา Rage Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน Rage Protocol (RAGE) วันนี้ $ 5.24, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.43% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RAGE เป็น USD คือ $ 5.24 ต่อ RAGE.

Rage Protocol มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 378,809 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 72.30K RAGE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RAGE เทรดระหว่าง $ 5.24 (ต่ำ) กับ $ 5.45 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 9.65 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 5.0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RAGE เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.43% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 485.51.

Rage Protocol (RAGE) ข้อมูลการตลาด

$ 378.81K
$ 378.81K$ 378.81K

$ 485.51
$ 485.51$ 485.51

$ 378.81K
$ 378.81K$ 378.81K

72.30K
72.30K 72.30K

72,304.38997409516
72,304.38997409516 72,304.38997409516

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Rage Protocol คือ $ 378.81K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 485.51 อุปทานหมุนเวียนของ RAGE คือ 72.30K โดยมีอุปทานรวมที่ 72304.38997409516 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 378.81K

ประวัติราคา Rage Protocol USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 5.24
$ 5.24$ 5.24
ต่ำสุด 24h
$ 5.45
$ 5.45$ 5.45
สูงสุด 24h

$ 5.24
$ 5.24$ 5.24

$ 5.45
$ 5.45$ 5.45

$ 9.65
$ 9.65$ 9.65

$ 5.0
$ 5.0$ 5.0

-0.00%

-3.42%

-1.43%

-1.43%

ประวัติราคา Rage Protocol (RAGE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Rage Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.18689086537665833
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Rage Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.1762966560
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Rage Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.5003843680
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Rage Protocol เป็น USD เท่ากับ $ +0.000807032507864

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.18689086537665833-3.42%
30 วัน$ -0.1762966560-3.36%
60 วัน$ -0.5003843680-9.54%
90 วัน$ +0.000807032507864+0.00%

การคาดการณ์ราคา Rage Protocol

การคาดการณ์ราคา Rage Protocol (RAGE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ RAGE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Rage Protocol (RAGE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Rage Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Rage Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา RAGE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Rage Protocol

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เกี่ยวกับ Rage Protocol

ราคาปัจจุบันของ Rage Protocol คือเท่าไร?

Rage Protocol (RAGE) ซื้อขายอยู่ที่ ฿169.2229859701360000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -3.42% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Rage Protocol มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Base Ecosystem RAGE มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ RAGE ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RAGE มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Rage Protocol มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 72304.38997409516 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ RAGE คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Rage Protocol ครองอันดับตลาดที่ #3877 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿12233433.22373306260000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Rage Protocol มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ -3.42% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Rage Protocol เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Base Ecosystem RAGE แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Rage Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:12:20 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Rage Protocol (RAGE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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