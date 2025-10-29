RAGE GUY ราคา (RAGE)
ราคาเรียลไทม์ RAGE GUY (RAGE) คือ $0.00198805 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดRAGE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0019424 และราคาสูงสุด $ 0.00229841 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ RAGE คือ $ 0.00592337 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00021799
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น RAGE มีการเปลี่ยนแปลง +0.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -12.75% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +16.83% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ RAGE GUY คือ $ 1.95M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ RAGE คือ 984.02M โดยมีอุปทานรวมที่ 984024868.249868 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.95M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา RAGE GUY เป็น USD เท่ากับ $ -0.00029059878237236
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RAGE GUY เป็น USD เท่ากับ $ +0.0013518871
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RAGE GUY เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RAGE GUY เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.00029059878237236
|-12.75%
|30 วัน
|$ +0.0013518871
|+68.00%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
RAGE GUY (RAGE) is a cryptocurrency inspired by the Rage Guy meme, one of the earliest and most recognizable characters from internet rage comics. The project captures the cultural legacy of early meme history and brings it onto the blockchain in tokenized form. It is designed as a community-driven digital asset that celebrates internet culture, nostalgia, and the role memes play in shaping online communities.
