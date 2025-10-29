ราคาปัจจุบัน RAGE GUY วันนี้ คือ 0.00198805 USD ติดตามการอัปเดตราคา RAGE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RAGE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน RAGE GUY วันนี้ คือ 0.00198805 USD ติดตามการอัปเดตราคา RAGE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RAGE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

RAGE GUY ราคา (RAGE)

ราคาปัจจุบัน 1 RAGE เป็น USD

$0.00198693
$0.00198693
-13.00%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
RAGE GUY (RAGE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:31:41 (UTC+8)

ข้อมูลราคา RAGE GUY (RAGE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0019424
$ 0.0019424
ต่ำสุด 24h
$ 0.00229841
$ 0.00229841
สูงสุด 24h

$ 0.0019424
$ 0.0019424

$ 0.00229841
$ 0.00229841

$ 0.00592337
$ 0.00592337

$ 0.00021799
$ 0.00021799

+0.05%

-12.75%

+16.83%

+16.83%

ราคาเรียลไทม์ RAGE GUY (RAGE) คือ $0.00198805 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดRAGE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0019424 และราคาสูงสุด $ 0.00229841 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ RAGE คือ $ 0.00592337 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00021799

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น RAGE มีการเปลี่ยนแปลง +0.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -12.75% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +16.83% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

RAGE GUY (RAGE) ข้อมูลการตลาด

$ 1.95M
$ 1.95M

--
----

$ 1.95M
$ 1.95M

984.02M
984.02M 984.02M

984,024,868.249868
984,024,868.249868

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ RAGE GUY คือ $ 1.95M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ RAGE คือ 984.02M โดยมีอุปทานรวมที่ 984024868.249868 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.95M

ประวัติราคา RAGE GUY (RAGE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา RAGE GUY เป็น USD เท่ากับ $ -0.00029059878237236
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RAGE GUY เป็น USD เท่ากับ $ +0.0013518871
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RAGE GUY เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RAGE GUY เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00029059878237236-12.75%
30 วัน$ +0.0013518871+68.00%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ RAGE GUY (RAGE)

RAGE GUY (RAGE) is a cryptocurrency inspired by the Rage Guy meme, one of the earliest and most recognizable characters from internet rage comics. The project captures the cultural legacy of early meme history and brings it onto the blockchain in tokenized form. It is designed as a community-driven digital asset that celebrates internet culture, nostalgia, and the role memes play in shaping online communities.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา RAGE GUY (USD)

RAGE GUY (RAGE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ RAGE GUY (RAGE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ RAGE GUY

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา RAGE GUY ตอนนี้!

RAGE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ RAGE GUY (RAGE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ RAGE GUY (RAGE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ RAGEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ RAGE GUY (RAGE)

วันนี้ RAGE GUY (RAGE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน RAGE เป็นUSD คือ 0.00198805 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน RAGE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ RAGE เป็น USD คือ $ 0.00198805 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ RAGE GUY คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ RAGE คือ $ 1.95M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ RAGE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ RAGE คือ 984.02M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ RAGE คือเท่าใด?
RAGE ถึงราคา ATH ที่ 0.00592337 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ RAGE คือเท่าไร?
RAGE ถึงราคา ATL ที่ 0.00021799 USD
ปริมาณการเทรดของ RAGE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ RAGE คือ -- USD
ปีนี้ RAGE จะสูงขึ้นอีกไหม?
RAGE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา RAGE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:31:41 (UTC+8)

$114,913.29

$4,131.30

$0.03929

$199.78

$3.8573

$4,131.30

$114,913.29

$199.78

$2.6694

$0.20138

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.008960

$1.675

$0.0000000538

$0.007216

$1.675

$0.00184

$0.0000000000000000081

