ราคาปัจจุบัน Quokka วันนี้ คือ 0.00016339 USD ติดตามการอัปเดตราคา QUOKKA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา QUOKKA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Quokka โลโก้

Quokka ราคา (QUOKKA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 QUOKKA เป็น USD

$0.00016339
+0.50%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Quokka (QUOKKA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:56:30 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Quokka (QUOKKA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00015936
ต่ำสุด 24h
$ 0.00016612
สูงสุด 24h

$ 0.00015936

$ 0.00016612

$ 0.00075449

$ 0.00005859

-0.58%

+0.59%

+13.28%

+13.28%

ราคาเรียลไทม์ Quokka (QUOKKA) คือ $0.00016339 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดQUOKKA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00015936 และราคาสูงสุด $ 0.00016612 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ QUOKKA คือ $ 0.00075449 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00005859

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น QUOKKA มีการเปลี่ยนแปลง -0.58% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.59% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +13.28% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Quokka (QUOKKA) ข้อมูลการตลาด

$ 163.37K

--
--

$ 163.37K

1.00B

1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Quokka คือ $ 163.37K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ QUOKKA คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 163.37K

ประวัติราคา Quokka (QUOKKA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Quokka เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Quokka เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000582458
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Quokka เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000772871
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Quokka เป็น USD เท่ากับ $ +0.00009244619615276056

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.59%
30 วัน$ -0.0000582458-35.64%
60 วัน$ -0.0000772871-47.30%
90 วัน$ +0.00009244619615276056+130.31%

อะไรคือ Quokka (QUOKKA)

Quokka is a meme coin on the base chain based on the Australian animal the Quokka. The purpose of this project is to build a community and spread happiness across the base chain given that Quokka's are considered one of the happiest animals on the planet. Quokka is one of if not the only evolving meme coins on base with new art, NFTs, themes and rewards unlocked at each growth stage. The project will build into a game at a later stage and aims to raise money to sponsor quokkas and aid in their survival given that they are endangered.

การคาดการณ์ราคา Quokka (USD)

Quokka (QUOKKA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Quokka (QUOKKA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Quokka

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Quokka ตอนนี้!

QUOKKA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Quokka (QUOKKA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Quokka (QUOKKA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ QUOKKAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Quokka (QUOKKA)

วันนี้ Quokka (QUOKKA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน QUOKKA เป็นUSD คือ 0.00016339 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน QUOKKA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ QUOKKA เป็น USD คือ $ 0.00016339 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Quokka คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ QUOKKA คือ $ 163.37K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ QUOKKA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ QUOKKA คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ QUOKKA คือเท่าใด?
QUOKKA ถึงราคา ATH ที่ 0.00075449 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ QUOKKA คือเท่าไร?
QUOKKA ถึงราคา ATL ที่ 0.00005859 USD
ปริมาณการเทรดของ QUOKKA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ QUOKKA คือ -- USD
ปีนี้ QUOKKA จะสูงขึ้นอีกไหม?
QUOKKA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา QUOKKA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:56:30 (UTC+8)

