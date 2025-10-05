Quokka ราคา (QUOKKA)
ราคาเรียลไทม์ Quokka (QUOKKA) คือ $0.00016339 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดQUOKKA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00015936 และราคาสูงสุด $ 0.00016612 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ QUOKKA คือ $ 0.00075449 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00005859
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น QUOKKA มีการเปลี่ยนแปลง -0.58% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.59% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +13.28% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Quokka คือ $ 163.37K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ QUOKKA คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 163.37K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Quokka เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Quokka เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000582458
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Quokka เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000772871
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Quokka เป็น USD เท่ากับ $ +0.00009244619615276056
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+0.59%
|30 วัน
|$ -0.0000582458
|-35.64%
|60 วัน
|$ -0.0000772871
|-47.30%
|90 วัน
|$ +0.00009244619615276056
|+130.31%
Quokka is a meme coin on the base chain based on the Australian animal the Quokka. The purpose of this project is to build a community and spread happiness across the base chain given that Quokka's are considered one of the happiest animals on the planet. Quokka is one of if not the only evolving meme coins on base with new art, NFTs, themes and rewards unlocked at each growth stage. The project will build into a game at a later stage and aims to raise money to sponsor quokkas and aid in their survival given that they are endangered.
