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ราคาปัจจุบัน PulseChain Tiger วันนี้ คือ 0.0036078 USD มูลค่าตลาด PTIGER เท่ากับ 2,344,378 USD ติดตามการอัปเดตราคา PTIGER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน PulseChain Tiger วันนี้ คือ 0.0036078 USD มูลค่าตลาด PTIGER เท่ากับ 2,344,378 USD ติดตามการอัปเดตราคา PTIGER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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PulseChain Tiger ราคา (PTIGER)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PTIGER เป็น USD

$0.00429678
$0.00429678$0.00429678
+0.64%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
PulseChain Tiger (PTIGER) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:06:25 (UTC+8)

ราคา PulseChain Tiger วันนี้

ราคาปัจจุบัน PulseChain Tiger (PTIGER) วันนี้ $ 0.0036078, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 44.53% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PTIGER เป็น USD คือ $ 0.0036078 ต่อ PTIGER.

PulseChain Tiger มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,344,378 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 649.81M PTIGER ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PTIGER เทรดระหว่าง $ 0.00252877 (ต่ำ) กับ $ 0.00351432 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0074825 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PTIGER เคลื่อนไหว +6.82% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +140.39% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 49.90K.

PulseChain Tiger (PTIGER) ข้อมูลการตลาด

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

$ 49.90K
$ 49.90K$ 49.90K

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

649.81M
649.81M 649.81M

649,813,338.7
649,813,338.7 649,813,338.7

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ PulseChain Tiger คือ $ 2.34M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 49.90K อุปทานหมุนเวียนของ PTIGER คือ 649.81M โดยมีอุปทานรวมที่ 649813338.7 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.34M

ประวัติราคา PulseChain Tiger USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00252877
$ 0.00252877$ 0.00252877
ต่ำสุด 24h
$ 0.00351432
$ 0.00351432$ 0.00351432
สูงสุด 24h

$ 0.00252877
$ 0.00252877$ 0.00252877

$ 0.00351432
$ 0.00351432$ 0.00351432

$ 0.0074825
$ 0.0074825$ 0.0074825

$ 0
$ 0$ 0

+6.82%

+44.53%

+140.39%

+140.39%

ประวัติราคา PulseChain Tiger (PTIGER) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา PulseChain Tiger เป็น USD เท่ากับ $ +0.00111164
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PulseChain Tiger เป็น USD เท่ากับ $ +0.0301883296
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PulseChain Tiger เป็น USD เท่ากับ $ +0.0398114178
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PulseChain Tiger เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000001209689057765

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00111164+44.53%
30 วัน$ +0.0301883296+836.75%
60 วัน$ +0.0398114178+1,103.48%
90 วัน$ -0.0000001209689057765-0.00%

การคาดการณ์ราคา PulseChain Tiger

การคาดการณ์ราคา PulseChain Tiger (PTIGER) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PTIGER ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา PulseChain Tiger (PTIGER) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ PulseChain Tiger อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา PulseChain Tiger จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PTIGER ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา PulseChain Tiger

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หมวดหมู่ :

Meme

เกี่ยวกับ PulseChain Tiger

ตอนนี้ PulseChain Tiger กำลังซื้อขายอยู่ที่เท่าไร?

ราคาปัจจุบัน: ฿0.116511963508216920000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 44.53% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

PTIGER กำลังดึงดูดความสนใจจากสถาบันหรือไม่?

สามารถสันนิษฐานถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันได้จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (฿--) สภาพคล่องที่เสถียร และผลการดำเนินราคาในระยะยาวที่ยืนหยัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม Meme,PulseChain Ecosystem

ตลาด PulseChain Tiger มีสภาพคล่องมากแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 บ่งชี้ถึงความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง ทำให้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลากหลายกระดานเทรด

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ PTIGER?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียน 649813338.7 แนวโน้มของอุปทานมีผลต่อการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัฏจักรของการสะสมหรือกระจายตัวของสถาบัน

PulseChain Tiger เทียบกับจุดสูงสุดในอดีตอย่างไร?

จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ ฿0.241643319183500500000 และจุดต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ที่ ฿ เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน

วันนี้ PulseChain Tiger กำลังซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ ฿-- ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับสถาบันในการประเมินกลยุทธ์การเข้าลงทุน

-- ส่งผลต่อความสนใจของสถาบันอย่างไร?

ความเสถียร ความสามารถในการขยายตัว และระบบนิเวศของนักพัฒนาของ -- อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่นักลงทุนรายใหญ่ประเมินความยั่งยืนในระยะยาวของ PulseChain Tiger

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ PulseChain Tiger

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:06:25 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ PulseChain Tiger (PTIGER)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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