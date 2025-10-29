ราคาปัจจุบัน PSX วันนี้ คือ 0.00044564 USD ติดตามการอัปเดตราคา PSX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PSX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน PSX วันนี้ คือ 0.00044564 USD ติดตามการอัปเดตราคา PSX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PSX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PSX

ข้อมูลราคา PSX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ PSX

โทเคโนมิกส์ PSX

การคาดการณ์ราคา PSX

PSX โลโก้

PSX ราคา (PSX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PSX เป็น USD

$0.00044533
$0.00044533$0.00044533
-2.80%1D
USD
PSX (PSX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:12:21 (UTC+8)

ข้อมูลราคา PSX (PSX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00044198
$ 0.00044198$ 0.00044198
ต่ำสุด 24h
$ 0.00046031
$ 0.00046031$ 0.00046031
สูงสุด 24h

$ 0.00044198
$ 0.00044198$ 0.00044198

$ 0.00046031
$ 0.00046031$ 0.00046031

$ 0.0020021
$ 0.0020021$ 0.0020021

$ 0.00032659
$ 0.00032659$ 0.00032659

-0.62%

-2.78%

+21.34%

+21.34%

ราคาเรียลไทม์ PSX (PSX) คือ $0.00044564 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPSX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00044198 และราคาสูงสุด $ 0.00046031 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PSX คือ $ 0.0020021 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00032659

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PSX มีการเปลี่ยนแปลง -0.62% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.78% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +21.34% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

PSX (PSX) ข้อมูลการตลาด

$ 445.37K
$ 445.37K$ 445.37K

--
----

$ 445.37K
$ 445.37K$ 445.37K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ PSX คือ $ 445.37K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PSX คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 445.37K

ประวัติราคา PSX (PSX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา PSX เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PSX เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000204795
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PSX เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001861944
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PSX เป็น USD เท่ากับ $ -0.0014840274395965

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.78%
30 วัน$ +0.0000204795+4.60%
60 วัน$ -0.0001861944-41.78%
90 วัน$ -0.0014840274395965-76.90%

อะไรคือ PSX (PSX)

PLEASE STOP XISTING.

PRECISION. STEALTH. EXECUTION. // Base Network Protocol

PSX ($PSX) is a secret-agent themed crypto project on the Base blockchain, merging spy lore with cutting-edge DeFi and gaming.

With a sleek roadmap from infiltration to global dominance, PSX empowers its community of "agents" through utility, gamified missions, and rewards.

The mission spans five strategic phases, culminating in global scalability, perpetual security, and innovation. Join the PSX Agency and become part of a classified crypto movement.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา PSX (USD)

PSX (PSX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ PSX (PSX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ PSX

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา PSX ตอนนี้!

PSX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ PSX (PSX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ PSX (PSX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ PSXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ PSX (PSX)

วันนี้ PSX (PSX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน PSX เป็นUSD คือ 0.00044564 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน PSX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ PSX เป็น USD คือ $ 0.00044564 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ PSX คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ PSX คือ $ 445.37K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ PSX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ PSX คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ PSX คือเท่าใด?
PSX ถึงราคา ATH ที่ 0.0020021 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ PSX คือเท่าไร?
PSX ถึงราคา ATL ที่ 0.00032659 USD
ปริมาณการเทรดของ PSX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ PSX คือ -- USD
ปีนี้ PSX จะสูงขึ้นอีกไหม?
PSX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา PSX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ PSX (PSX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

