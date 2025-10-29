Portals ราคา (PORTALS)
-1.50%
-6.04%
-24.57%
-24.57%
ราคาเรียลไทม์ Portals (PORTALS) คือ $0.02793311 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPORTALS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.02734004 และราคาสูงสุด $ 0.03422059 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PORTALS คือ $ 0.269855 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.02734004
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PORTALS มีการเปลี่ยนแปลง -1.50% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -6.04% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -24.57% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Portals คือ $ 6.44M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PORTALS คือ 230.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 28.00M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Portals เป็น USD เท่ากับ $ -0.00179756153849116
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Portals เป็น USD เท่ากับ $ -0.0161925082
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Portals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Portals เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.00179756153849116
|-6.04%
|30 วัน
|$ -0.0161925082
|-57.96%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
Portals is a browser-based, no-code game creation platform designed to unlock the full potential of user-generated content (UGC). By combining easy-to-use game-building tools with a tokenized asset layer, Portals allows creators to not only build and publish games—but also participate in a shared economic network that supports ownership, growth, and revenue generation.
Portals builds on this momentum by introducing new primitives that supercharge the UGC model. Games built on Portals exist within a shared, interconnected ecosystem where tokenized assets can move between games and users—enabling network effects that benefit creators and players alike. Importantly, this interoperability is native to Portals and optimized for games within the ecosystem, creating a flywheel of engagement and value across the network.
