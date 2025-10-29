ราคาปัจจุบัน Portals วันนี้ คือ 0.02793311 USD ติดตามการอัปเดตราคา PORTALS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PORTALS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Portals วันนี้ คือ 0.02793311 USD ติดตามการอัปเดตราคา PORTALS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PORTALS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Portals โลโก้

Portals ราคา (PORTALS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PORTALS เป็น USD

$0.02793549
$0.02793549$0.02793549
-6.00%1D
mexc
USD
Portals (PORTALS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:29:54 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Portals (PORTALS) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.02734004
$ 0.02734004$ 0.02734004
ต่ำสุด 24h
$ 0.03422059
$ 0.03422059$ 0.03422059
สูงสุด 24h

$ 0.02734004
$ 0.02734004$ 0.02734004

$ 0.03422059
$ 0.03422059$ 0.03422059

$ 0.269855
$ 0.269855$ 0.269855

$ 0.02734004
$ 0.02734004$ 0.02734004

-1.50%

-6.04%

-24.57%

-24.57%

ราคาเรียลไทม์ Portals (PORTALS) คือ $0.02793311 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPORTALS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.02734004 และราคาสูงสุด $ 0.03422059 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PORTALS คือ $ 0.269855 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.02734004

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PORTALS มีการเปลี่ยนแปลง -1.50% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -6.04% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -24.57% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Portals (PORTALS) ข้อมูลการตลาด

$ 6.44M
$ 6.44M$ 6.44M

--
----

$ 28.00M
$ 28.00M$ 28.00M

230.00M
230.00M 230.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Portals คือ $ 6.44M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PORTALS คือ 230.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 28.00M

ประวัติราคา Portals (PORTALS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Portals เป็น USD เท่ากับ $ -0.00179756153849116
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Portals เป็น USD เท่ากับ $ -0.0161925082
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Portals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Portals เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00179756153849116-6.04%
30 วัน$ -0.0161925082-57.96%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Portals (PORTALS)

Portals is a browser-based, no-code game creation platform designed to unlock the full potential of user-generated content (UGC). By combining easy-to-use game-building tools with a tokenized asset layer, Portals allows creators to not only build and publish games—but also participate in a shared economic network that supports ownership, growth, and revenue generation.

Portals builds on this momentum by introducing new primitives that supercharge the UGC model. Games built on Portals exist within a shared, interconnected ecosystem where tokenized assets can move between games and users—enabling network effects that benefit creators and players alike. Importantly, this interoperability is native to Portals and optimized for games within the ecosystem, creating a flywheel of engagement and value across the network.

การคาดการณ์ราคา Portals (USD)

Portals (PORTALS) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Portals (PORTALS) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Portals

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Portals ตอนนี้!

PORTALS เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Portals (PORTALS)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Portals (PORTALS) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ PORTALSโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Portals (PORTALS)

วันนี้ Portals (PORTALS) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน PORTALS เป็นUSD คือ 0.02793311 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน PORTALS เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ PORTALS เป็น USD คือ $ 0.02793311 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Portals คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ PORTALS คือ $ 6.44M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ PORTALS คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ PORTALS คือ 230.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ PORTALS คือเท่าใด?
PORTALS ถึงราคา ATH ที่ 0.269855 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ PORTALS คือเท่าไร?
PORTALS ถึงราคา ATL ที่ 0.02734004 USD
ปริมาณการเทรดของ PORTALS คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ PORTALS คือ -- USD
ปีนี้ PORTALS จะสูงขึ้นอีกไหม?
PORTALS อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา PORTALS เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
