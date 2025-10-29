ราคาปัจจุบัน PickleCharts Token วันนี้ คือ 0.00190013 USD ติดตามการอัปเดตราคา PCC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PCC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน PickleCharts Token วันนี้ คือ 0.00190013 USD ติดตามการอัปเดตราคา PCC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PCC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PCC

ข้อมูลราคา PCC

เอกสารไวท์เปเปอร์ PCC

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ PCC

โทเคโนมิกส์ PCC

การคาดการณ์ราคา PCC

PickleCharts Token ราคา (PCC)

ราคาปัจจุบัน 1 PCC เป็น USD

$0.00190013
$0.00190013
-0.40%1D
PickleCharts Token (PCC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:45:34 (UTC+8)

ข้อมูลราคา PickleCharts Token (PCC) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00189068
$ 0.00189068
ต่ำสุด 24h
$ 0.00191483
$ 0.00191483
สูงสุด 24h

$ 0.00189068
$ 0.00189068

$ 0.00191483
$ 0.00191483

$ 0.00764956
$ 0.00764956

$ 0.00189068
$ 0.00189068

0.00%

-0.41%

-23.81%

-23.81%

ราคาเรียลไทม์ PickleCharts Token (PCC) คือ $0.00190013 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPCC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00189068 และราคาสูงสุด $ 0.00191483 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PCC คือ $ 0.00764956 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00189068

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PCC มีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.41% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -23.81% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

PickleCharts Token (PCC) ข้อมูลการตลาด

$ 31.83K
$ 31.83K

--
--

$ 37.53K
$ 37.53K

16.75M
16.75M

19,750,663.33791203
19,750,663.33791203

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ PickleCharts Token คือ $ 31.83K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PCC คือ 16.75M โดยมีอุปทานรวมที่ 19750663.33791203 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 37.53K

ประวัติราคา PickleCharts Token (PCC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา PickleCharts Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PickleCharts Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005690313
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PickleCharts Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0010363662
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PickleCharts Token เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.41%
30 วัน$ -0.0005690313-29.94%
60 วัน$ -0.0010363662-54.54%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ PickleCharts Token (PCC)

PickleCharts Token (PCC) is the native utility token powering Pickle Charts, a revolutionary DeFi trading platform designed to solve critical challenges in decentralized finance. Built on Binance Smart Chain with a fixed supply of 20 million tokens, PCC features enterprise-grade security with a 9.6/10 security score and 98% bot protection effectiveness. The platform combines real-time honeypot detection with 99.7% accuracy, comprehensive token analytics, interactive wallet bubble maps, and advanced security tools. PCC employs a deflationary tokenomics model with a 3% tax on LP sells only, automatically distributing rewards to stakers while burning tokens to reduce supply. The project features professional 2-year team vesting, anti-bot protection mechanisms, and multiple utility layers including premium platform access, enhanced analytics, token promotion opportunities, and roadmap participation for involved users.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา PickleCharts Token (USD)

PickleCharts Token (PCC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ PickleCharts Token (PCC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ PickleCharts Token

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา PickleCharts Token ตอนนี้!

PCC เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ PickleCharts Token (PCC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ PickleCharts Token (PCC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ PCCโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ PickleCharts Token (PCC)

วันนี้ PickleCharts Token (PCC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน PCC เป็นUSD คือ 0.00190013 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน PCC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ PCC เป็น USD คือ $ 0.00190013 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ PickleCharts Token คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ PCC คือ $ 31.83K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ PCC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ PCC คือ 16.75M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ PCC คือเท่าใด?
PCC ถึงราคา ATH ที่ 0.00764956 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ PCC คือเท่าไร?
PCC ถึงราคา ATL ที่ 0.00189068 USD
ปริมาณการเทรดของ PCC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ PCC คือ -- USD
ปีนี้ PCC จะสูงขึ้นอีกไหม?
PCC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา PCC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:45:34 (UTC+8)

