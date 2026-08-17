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ราคาปัจจุบัน Pharaoh Liquid Staking Token วันนี้ คือ 0.02658229 USD มูลค่าตลาด P33 เท่ากับ 2,719,366 USD ติดตามการอัปเดตราคา P33 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Pharaoh Liquid Staking Token วันนี้ คือ 0.02658229 USD มูลค่าตลาด P33 เท่ากับ 2,719,366 USD ติดตามการอัปเดตราคา P33 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Pharaoh Liquid Staking Token ราคา (P33)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 P33 เป็น USD

$0.02662203
$0.02662203$0.02662203
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Pharaoh Liquid Staking Token (P33) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:44:15 (UTC+8)

ราคา Pharaoh Liquid Staking Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน Pharaoh Liquid Staking Token (P33) วันนี้ $ 0.02658229, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.66% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน P33 เป็น USD คือ $ 0.02658229 ต่อ P33.

Pharaoh Liquid Staking Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,719,366 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 102.30M P33 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา P33 เทรดระหว่าง $ 0.02635564 (ต่ำ) กับ $ 0.02714147 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.053511 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00821947

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น P33 เคลื่อนไหว +0.17% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -9.12% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 2.01K.

Pharaoh Liquid Staking Token (P33) ข้อมูลการตลาด

$ 2.72M
$ 2.72M$ 2.72M

$ 2.01K
$ 2.01K$ 2.01K

$ 2.72M
$ 2.72M$ 2.72M

102.30M
102.30M 102.30M

102,299,856.8153301
102,299,856.8153301 102,299,856.8153301

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Pharaoh Liquid Staking Token คือ $ 2.72M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.01K อุปทานหมุนเวียนของ P33 คือ 102.30M โดยมีอุปทานรวมที่ 102299856.8153301 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.72M

ประวัติราคา Pharaoh Liquid Staking Token USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.02635564
$ 0.02635564$ 0.02635564
ต่ำสุด 24h
$ 0.02714147
$ 0.02714147$ 0.02714147
สูงสุด 24h

$ 0.02635564
$ 0.02635564$ 0.02635564

$ 0.02714147
$ 0.02714147$ 0.02714147

$ 0.053511
$ 0.053511$ 0.053511

$ 0.00821947
$ 0.00821947$ 0.00821947

+0.17%

+1.66%

-9.12%

-9.12%

ประวัติราคา Pharaoh Liquid Staking Token (P33) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Pharaoh Liquid Staking Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.00043407
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pharaoh Liquid Staking Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0020664195
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pharaoh Liquid Staking Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0034657245
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pharaoh Liquid Staking Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000810240668956

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00043407+1.66%
30 วัน$ -0.0020664195-7.77%
60 วัน$ -0.0034657245-13.03%
90 วัน$ +0.000000810240668956+0.00%

การคาดการณ์ราคา Pharaoh Liquid Staking Token

การคาดการณ์ราคา Pharaoh Liquid Staking Token (P33) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ P33 ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Pharaoh Liquid Staking Token (P33) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Pharaoh Liquid Staking Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Pharaoh Liquid Staking Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา P33 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Pharaoh Liquid Staking Token

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Pharaoh Liquid Staking Token (P33) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Avalanche EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

เกี่ยวกับ Pharaoh Liquid Staking Token

มูลค่าปัจจุบันของ Pharaoh Liquid Staking Token วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Pharaoh Liquid Staking Token เทรดที่ราคา ฿0.8584779682225532968000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 1.66% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ P33 มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Pharaoh Liquid Staking Token มีสภาพคล่องอย่างไร?

Pharaoh Liquid Staking Token มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ P33 เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿0.8511582816380776288000 ถึง ฿0.8765367475929795224000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ P33 ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Pharaoh Liquid Staking Token อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Decentralized Finance (DeFi),Avalanche Ecosystem ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ P33 อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Pharaoh Liquid Staking Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:44:15 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Pharaoh Liquid Staking Token (P33)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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