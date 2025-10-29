ราคาปัจจุบัน Open Source วันนี้ คือ 0.00128316 USD ติดตามการอัปเดตราคา OS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา OS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Open Source วันนี้ คือ 0.00128316 USD ติดตามการอัปเดตราคา OS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา OS ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 OS เป็น USD

$0.00128316
$0.00128316
-3.50%1D
Open Source (OS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:03:26 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Open Source (OS) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00128173
$ 0.00128173
ต่ำสุด 24h
$ 0.00133313
$ 0.00133313
สูงสุด 24h

$ 0.00128173
$ 0.00128173

$ 0.00133313
$ 0.00133313

$ 0.04628724
$ 0.04628724

$ 0.00128741
$ 0.00128741

-1.62%

-3.56%

-40.00%

-40.00%

ราคาเรียลไทม์ Open Source (OS) คือ $0.00128316 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดOS ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00128173 และราคาสูงสุด $ 0.00133313 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ OS คือ $ 0.04628724 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00128741

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น OS มีการเปลี่ยนแปลง -1.62% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.56% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -40.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Open Source (OS) ข้อมูลการตลาด

$ 128.17K
$ 128.17K

--
--

$ 128.17K
$ 128.17K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Open Source คือ $ 128.17K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ OS คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 128.17K

ประวัติราคา Open Source (OS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Open Source เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Open Source เป็น USD เท่ากับ $ -0.0009456387
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Open Source เป็น USD เท่ากับ $ -0.0011979362
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Open Source เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.56%
30 วัน$ -0.0009456387-73.69%
60 วัน$ -0.0011979362-93.35%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Open Source (OS)

OpenSource - The Internet Of Codes OpenSource is a decentralized development platform that revolutionizes how developers collaborate and get rewarded. Push code to permanent storage on Arweave, earn $OS tokens automatically, and build your on-chain reputation.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Open Source (USD)

Open Source (OS) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Open Source (OS) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Open Source

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Open Source ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Open Source (OS)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Open Source (OS) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ OSโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Open Source (OS)

วันนี้ Open Source (OS) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน OS เป็นUSD คือ 0.00128316 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน OS เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ OS เป็น USD คือ $ 0.00128316 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Open Source คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ OS คือ $ 128.17K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ OS คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ OS คือ 100.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ OS คือเท่าใด?
OS ถึงราคา ATH ที่ 0.04628724 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ OS คือเท่าไร?
OS ถึงราคา ATL ที่ 0.00128741 USD
ปริมาณการเทรดของ OS คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ OS คือ -- USD
ปีนี้ OS จะสูงขึ้นอีกไหม?
OS อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา OS เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:03:26 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Open Source (OS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

