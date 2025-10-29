ราคาปัจจุบัน Nyla AI วันนี้ คือ 0.00269616 USD ติดตามการอัปเดตราคา NYLA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NYLA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Nyla AI วันนี้ คือ 0.00269616 USD ติดตามการอัปเดตราคา NYLA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NYLA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 NYLA เป็น USD

$0.00269953
$0.00269953
+9.40%1D
Nyla AI (NYLA) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา Nyla AI (NYLA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00233821
$ 0.00233821
ต่ำสุด 24h
$ 0.00277565
$ 0.00277565
สูงสุด 24h

$ 0.00233821
$ 0.00233821

$ 0.00277565
$ 0.00277565

$ 0.00976394
$ 0.00976394

$ 0.00131479
$ 0.00131479

+0.23%

+9.34%

+13.65%

+13.65%

ราคาเรียลไทม์ Nyla AI (NYLA) คือ $0.00269616 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดNYLA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00233821 และราคาสูงสุด $ 0.00277565 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ NYLA คือ $ 0.00976394 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00131479

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น NYLA มีการเปลี่ยนแปลง +0.23% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +9.34% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +13.65% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Nyla AI (NYLA) ข้อมูลการตลาด

$ 2.70M
$ 2.70M

--
--

$ 2.70M
$ 2.70M

999.99M
999.99M

999,986,790.43
999,986,790.43

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nyla AI คือ $ 2.70M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ NYLA คือ 999.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 999986790.43 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.70M

ประวัติราคา Nyla AI (NYLA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Nyla AI เป็น USD เท่ากับ $ +0.00023034
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nyla AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000417408
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nyla AI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0017067515
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nyla AI เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00023034+9.34%
30 วัน$ -0.0000417408-1.54%
60 วัน$ -0.0017067515-63.30%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Nyla AI (NYLA)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Nyla AI (USD)

Nyla AI (NYLA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Nyla AI (NYLA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Nyla AI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Nyla AI ตอนนี้!

NYLA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Nyla AI (NYLA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Nyla AI (NYLA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ NYLAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Nyla AI (NYLA)

วันนี้ Nyla AI (NYLA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน NYLA เป็นUSD คือ 0.00269616 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน NYLA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ NYLA เป็น USD คือ $ 0.00269616 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Nyla AI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ NYLA คือ $ 2.70M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ NYLA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ NYLA คือ 999.99M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ NYLA คือเท่าใด?
NYLA ถึงราคา ATH ที่ 0.00976394 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ NYLA คือเท่าไร?
NYLA ถึงราคา ATL ที่ 0.00131479 USD
ปริมาณการเทรดของ NYLA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ NYLA คือ -- USD
ปีนี้ NYLA จะสูงขึ้นอีกไหม?
NYLA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา NYLA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
$115,018.02

$4,138.46

$0.03839

$200.25

$3.8909

$4,138.46

$115,018.02

$200.25

$2.6687

$0.20169

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.008980

$1.605

$0.0000000474

$0.007289

$0.00180

$0.0000000000000000072

$0.0127

