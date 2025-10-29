ราคาปัจจุบัน Norm วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา NORM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NORM ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Norm วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา NORM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NORM ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NORM

ข้อมูลราคา NORM

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ NORM

โทเคโนมิกส์ NORM

การคาดการณ์ราคา NORM

Norm โลโก้

Norm ราคา (NORM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 NORM เป็น USD

--
----
+7.00%1D
Norm (NORM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:11:34 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Norm (NORM) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.74%

+7.27%

+535.31%

+535.31%

ราคาเรียลไทม์ Norm (NORM) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดNORM ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ NORM คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น NORM มีการเปลี่ยนแปลง -0.74% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +7.27% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +535.31% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Norm (NORM) ข้อมูลการตลาด

$ 162.59K
$ 162.59K$ 162.59K

--
----

$ 162.59K
$ 162.59K$ 162.59K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Norm คือ $ 162.59K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ NORM คือ 10.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 162.59K

ประวัติราคา Norm (NORM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Norm เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Norm เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Norm เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Norm เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+7.27%
30 วัน$ 0+375.02%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Norm (NORM)

Wife, kids, 9-5 grind. Alarm clock blaring at 6am. Same coffee. Same commute. Same boss breathing down his neck. Day after day, life on autopilot. Nothing exciting. Nothing different. Just Norm being… well, Norm.

Until now.

Norm got tired of living inside the simulation. Tired of watching whales pump and dump while the little guy gets scraps. So he did something no one expected. Norm launched $NORM – a coin for normal people. No VC backers, no secret agendas, no false promises of Lambos and private jets. Just Norm, breaking free from the loop, proving even the most “normal” guy can shake up the system.

This isn’t just a token. It’s disruption disguised as ordinary. It’s Norm’s rebellion.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

การคาดการณ์ราคา Norm (USD)

Norm (NORM) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Norm (NORM) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Norm

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Norm ตอนนี้!

NORM เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Norm (NORM)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Norm (NORM) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ NORMโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Norm (NORM)

วันนี้ Norm (NORM) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน NORM เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน NORM เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ NORM เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Norm คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ NORM คือ $ 162.59K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ NORM คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ NORM คือ 10.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ NORM คือเท่าใด?
NORM ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ NORM คือเท่าไร?
NORM ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ NORM คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ NORM คือ -- USD
ปีนี้ NORM จะสูงขึ้นอีกไหม?
NORM อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา NORM เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:11:34 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Norm (NORM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

