NIKY โลโก้

NIKY ราคา (NIKY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 NIKY เป็น USD

$0.00089278
$0.00089278
+0.10%1D
mexc
USD
NIKY (NIKY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:08:51 (UTC+8)

ข้อมูลราคา NIKY (NIKY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.000877
$ 0.000877
ต่ำสุด 24h
$ 0.00090698
$ 0.00090698
สูงสุด 24h

$ 0.000877
$ 0.000877

$ 0.00090698
$ 0.00090698

$ 0.00202952
$ 0.00202952

$ 0.00054155
$ 0.00054155

-0.08%

-2.02%

+1.47%

+1.47%

ราคาเรียลไทม์ NIKY (NIKY) คือ $0.00088775 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดNIKY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.000877 และราคาสูงสุด $ 0.00090698 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ NIKY คือ $ 0.00202952 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00054155

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น NIKY มีการเปลี่ยนแปลง -0.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.02% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.47% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

NIKY (NIKY) ข้อมูลการตลาด

$ 887.69K
$ 887.69K

--
--

$ 887.69K
$ 887.69K

999.67M
999.67M

999,674,214.996835
999,674,214.996835

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ NIKY คือ $ 887.69K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ NIKY คือ 999.67M โดยมีอุปทานรวมที่ 999674214.996835 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 887.69K

ประวัติราคา NIKY (NIKY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา NIKY เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NIKY เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001117216
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NIKY เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001293005
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NIKY เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003223371588721835

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.02%
30 วัน$ -0.0001117216-12.58%
60 วัน$ -0.0001293005-14.56%
90 วัน$ -0.0003223371588721835-26.63%

อะไรคือ NIKY (NIKY)

Niky on Sol, the Onyx Dashhound is a cosmic cool memecoin with a flair for the fabulous. With a dash of style and a splash of art, Niky is on a celestial quest-to sprinkle humor, community, and a little bit of economic magic back into the universe. Inspired by a chic, artistic pup racing toward the moon, Niky merges storytelling, tokenomics, and a vibrant culture into a digital masterpiece. Niky is not just a vibe — but a digital legacy.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา NIKY (USD)

NIKY (NIKY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ NIKY (NIKY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ NIKY

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา NIKY ตอนนี้!

NIKY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ NIKY (NIKY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ NIKY (NIKY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ NIKYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ NIKY (NIKY)

วันนี้ NIKY (NIKY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน NIKY เป็นUSD คือ 0.00088775 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน NIKY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ NIKY เป็น USD คือ $ 0.00088775 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ NIKY คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ NIKY คือ $ 887.69K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ NIKY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ NIKY คือ 999.67M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ NIKY คือเท่าใด?
NIKY ถึงราคา ATH ที่ 0.00202952 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ NIKY คือเท่าไร?
NIKY ถึงราคา ATL ที่ 0.00054155 USD
ปริมาณการเทรดของ NIKY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ NIKY คือ -- USD
ปีนี้ NIKY จะสูงขึ้นอีกไหม?
NIKY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา NIKY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:08:51 (UTC+8)

