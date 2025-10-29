ราคาปัจจุบัน Nativ วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา NTV เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NTV ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Nativ วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา NTV เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NTV ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NTV

ข้อมูลราคา NTV

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ NTV

โทเคโนมิกส์ NTV

การคาดการณ์ราคา NTV

Nativ โลโก้

Nativ ราคา (NTV)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 NTV เป็น USD

--
----
-4.30%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Nativ (NTV) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:01:09 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Nativ (NTV) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.03%

-4.35%

-57.20%

-57.20%

ราคาเรียลไทม์ Nativ (NTV) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดNTV ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ NTV คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น NTV มีการเปลี่ยนแปลง -2.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -4.35% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -57.20% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Nativ (NTV) ข้อมูลการตลาด

$ 16.98K
$ 16.98K$ 16.98K

--
----

$ 85.09K
$ 85.09K$ 85.09K

29.53B
29.53B 29.53B

148,000,000,000.0
148,000,000,000.0 148,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nativ คือ $ 16.98K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ NTV คือ 29.53B โดยมีอุปทานรวมที่ 148000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 85.09K

ประวัติราคา Nativ (NTV) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Nativ เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nativ เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nativ เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Nativ เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-4.35%
30 วัน$ 0-94.98%
60 วัน$ 0-96.25%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Nativ (NTV)

Nativ is a pioneering business ecosystem that combines a virtual Earth environment with a blockchainpowered investment platform and thriving economy. This is the first accessible gateway into the AIenhanced environment, offering a recognisable virtual environment for users to interact with and a unique intelligent economy that offers multiple methods of generating rewards. Nativ’s unique virtual economy grows organically as more users engage and interact with the environment. For a small amount, users (known as Nativs) can buy virtual land and locations they recognise to develop, rent or sell. They can open businesses, acquire non-fungible tokens (NFTs) and create a portfolio of digital assets. These assets can then be used to generate additional Nativ tokens (NTV), which can be reinvested or extracted. AI-driven market insights help users optimise their assets, while blockchain technology ensures secure and transparent transactions. Over time, Nativs can build a digital empire spanning cities, countries, and continents. As the ecosystem evolves, more features within Nativ unlock, resulting in an infinitely adaptive and expanding environment.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Nativ (USD)

Nativ (NTV) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Nativ (NTV) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Nativ

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Nativ ตอนนี้!

NTV เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Nativ (NTV)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Nativ (NTV) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ NTVโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Nativ (NTV)

วันนี้ Nativ (NTV) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน NTV เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน NTV เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ NTV เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Nativ คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ NTV คือ $ 16.98K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ NTV คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ NTV คือ 29.53B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ NTV คือเท่าใด?
NTV ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ NTV คือเท่าไร?
NTV ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ NTV คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ NTV คือ -- USD
ปีนี้ NTV จะสูงขึ้นอีกไหม?
NTV อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา NTV เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:01:09 (UTC+8)

