ราคาปัจจุบัน naiive วันนี้ คือ 0.00018885 USD ติดตามการอัปเดตราคา NAIIVE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา NAIIVE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NAIIVE

ข้อมูลราคา NAIIVE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ NAIIVE

โทเคโนมิกส์ NAIIVE

การคาดการณ์ราคา NAIIVE

naiive โลโก้

naiive ราคา (NAIIVE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 NAIIVE เป็น USD

$0.00018892
$0.00018892
-4.00%1D
USD
naiive (NAIIVE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:00:48 (UTC+8)

ข้อมูลราคา naiive (NAIIVE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00018377
$ 0.00018377
ต่ำสุด 24h
$ 0.00020331
$ 0.00020331
สูงสุด 24h

$ 0.00018377
$ 0.00018377

$ 0.00020331
$ 0.00020331

$ 0.00263326
$ 0.00263326

$ 0.00018255
$ 0.00018255

-1.30%

-4.11%

-5.25%

-5.25%

ราคาเรียลไทม์ naiive (NAIIVE) คือ $0.00018885 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดNAIIVE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00018377 และราคาสูงสุด $ 0.00020331 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ NAIIVE คือ $ 0.00263326 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00018255

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น NAIIVE มีการเปลี่ยนแปลง -1.30% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -4.11% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -5.25% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

naiive (NAIIVE) ข้อมูลการตลาด

$ 188.85K
$ 188.85K

--
--

$ 188.85K
$ 188.85K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ naiive คือ $ 188.85K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ NAIIVE คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 188.85K

ประวัติราคา naiive (NAIIVE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา naiive เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา naiive เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000690661
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา naiive เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000941498
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา naiive เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003370976897448075

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-4.11%
30 วัน$ -0.0000690661-36.57%
60 วัน$ -0.0000941498-49.85%
90 วัน$ -0.0003370976897448075-64.09%

อะไรคือ naiive (NAIIVE)

$NAIIVE on BSC. Born from cats, powered by BSC meme's, led by CZ.

CZ followed the official X account of naiive . No VC, no roadmap, just pure meme energy and feline cat. If you know, you know. $NAIIVE isn’t just a coin — it’s BSC's meme onchain favorite pet.

The meme coin is called "naiive" and is associated with an NFT project named "naiive cats." The project was launched on OpenSea and features 10,000 virtual cats.

Strong community and leaded by legend bull_bnb

การคาดการณ์ราคา naiive (USD)

naiive (NAIIVE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ naiive (NAIIVE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ naiive

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา naiive ตอนนี้!

NAIIVE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ naiive (NAIIVE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ naiive (NAIIVE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ NAIIVEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ naiive (NAIIVE)

วันนี้ naiive (NAIIVE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน NAIIVE เป็นUSD คือ 0.00018885 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน NAIIVE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ NAIIVE เป็น USD คือ $ 0.00018885 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ naiive คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ NAIIVE คือ $ 188.85K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ NAIIVE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ NAIIVE คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ NAIIVE คือเท่าใด?
NAIIVE ถึงราคา ATH ที่ 0.00263326 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ NAIIVE คือเท่าไร?
NAIIVE ถึงราคา ATL ที่ 0.00018255 USD
ปริมาณการเทรดของ NAIIVE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ NAIIVE คือ -- USD
ปีนี้ NAIIVE จะสูงขึ้นอีกไหม?
NAIIVE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา NAIIVE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:00:48 (UTC+8)

