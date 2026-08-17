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ราคาปัจจุบัน MUX Protocol วันนี้ คือ 2.06 USD มูลค่าตลาด MCB เท่ากับ 7,819,477 USD ติดตามการอัปเดตราคา MCB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน MUX Protocol วันนี้ คือ 2.06 USD มูลค่าตลาด MCB เท่ากับ 7,819,477 USD ติดตามการอัปเดตราคา MCB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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MUX Protocol ราคา (MCB)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MCB เป็น USD

$2.06
$2.06$2.06
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
MUX Protocol (MCB) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:47:37 (UTC+8)

ราคา MUX Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน MUX Protocol (MCB) วันนี้ $ 2.06, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MCB เป็น USD คือ $ 2.06 ต่อ MCB.

MUX Protocol มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 7,819,477 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 3.80M MCB ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MCB เทรดระหว่าง $ 2.06 (ต่ำ) กับ $ 2.06 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 68.36 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.911402

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MCB เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.42% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 742.01.

MUX Protocol (MCB) ข้อมูลการตลาด

$ 7.82M
$ 7.82M$ 7.82M

$ 742.01
$ 742.01$ 742.01

$ 9.88M
$ 9.88M$ 9.88M

3.80M
3.80M 3.80M

4,803,143.548671886
4,803,143.548671886 4,803,143.548671886

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MUX Protocol คือ $ 7.82M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 742.01 อุปทานหมุนเวียนของ MCB คือ 3.80M โดยมีอุปทานรวมที่ 4803143.548671886 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 9.88M

ประวัติราคา MUX Protocol USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 2.06
$ 2.06$ 2.06
ต่ำสุด 24h
$ 2.06
$ 2.06$ 2.06
สูงสุด 24h

$ 2.06
$ 2.06$ 2.06

$ 2.06
$ 2.06$ 2.06

$ 68.36
$ 68.36$ 68.36

$ 0.911402
$ 0.911402$ 0.911402

0.00%

-0.00%

-1.42%

-1.42%

ประวัติราคา MUX Protocol (MCB) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา MUX Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MUX Protocol เป็น USD เท่ากับ $ +0.2101202060
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MUX Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0018235120
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MUX Protocol เป็น USD เท่ากับ $ +0.0039433605542766

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.00%
30 วัน$ +0.2101202060+10.20%
60 วัน$ -0.0018235120-0.08%
90 วัน$ +0.0039433605542766+0.00%

การคาดการณ์ราคา MUX Protocol

การคาดการณ์ราคา MUX Protocol (MCB) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MCB ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา MUX Protocol (MCB) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ MUX Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา MUX Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MCB ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา MUX Protocol

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MUX Protocol (MCB) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemBNB Chain EcosystemDerivatives

เกี่ยวกับ MUX Protocol

มูลค่าปัจจุบันของ MUX Protocol วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ MUX Protocol เทรดที่ราคา ฿66.5272597196196000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ MCB มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ MUX Protocol มีสภาพคล่องอย่างไร?

MUX Protocol มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ MCB เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿66.5272597196196000 ถึง ฿66.5272597196196000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ MCB ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ MUX Protocol อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Derivatives,Perpetuals,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Alameda Research Portfolio,DeFiance Capital Portfolio,Delphi Ventures Portfolio,OKX Ventures Portfolio ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ MCB อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MUX Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:47:37 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ MUX Protocol (MCB)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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