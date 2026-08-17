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ราคาปัจจุบัน Moonvember วันนี้ คือ 0.00155674 USD มูลค่าตลาด $MVB เท่ากับ 58,361 USD ติดตามการอัปเดตราคา $MVB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Moonvember วันนี้ คือ 0.00155674 USD มูลค่าตลาด $MVB เท่ากับ 58,361 USD ติดตามการอัปเดตราคา $MVB เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Moonvember ราคา ($MVB)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 $MVB เป็น USD

$0.00157108
$0.00157108$0.00157108
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Moonvember ($MVB) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:43:11 (UTC+8)

ราคา Moonvember วันนี้

ราคาปัจจุบัน Moonvember ($MVB) วันนี้ $ 0.00155674, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.07% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน $MVB เป็น USD คือ $ 0.00155674 ต่อ $MVB.

Moonvember มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 58,361 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 37.49M $MVB ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา $MVB เทรดระหว่าง $ 0.00153694 (ต่ำ) กับ $ 0.00157205 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00679735 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น $MVB เคลื่อนไหว +0.26% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -15.26% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 114.20.

Moonvember ($MVB) ข้อมูลการตลาด

$ 58.36K
$ 58.36K$ 58.36K

$ 114.20
$ 114.20$ 114.20

$ 58.36K
$ 58.36K$ 58.36K

37.49M
37.49M 37.49M

37,490,503.00107361
37,490,503.00107361 37,490,503.00107361

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Moonvember คือ $ 58.36K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 114.20 อุปทานหมุนเวียนของ $MVB คือ 37.49M โดยมีอุปทานรวมที่ 37490503.00107361 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 58.36K

ประวัติราคา Moonvember USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00153694
$ 0.00153694$ 0.00153694
ต่ำสุด 24h
$ 0.00157205
$ 0.00157205$ 0.00157205
สูงสุด 24h

$ 0.00153694
$ 0.00153694$ 0.00153694

$ 0.00157205
$ 0.00157205$ 0.00157205

$ 0.00679735
$ 0.00679735$ 0.00679735

$ 0
$ 0$ 0

+0.26%

-0.06%

-15.26%

-15.26%

ประวัติราคา Moonvember ($MVB) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Moonvember เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Moonvember เป็น USD เท่ากับ $ +0.0005407795
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Moonvember เป็น USD เท่ากับ $ +0.0003841461
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Moonvember เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000001759472717412

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.06%
30 วัน$ +0.0005407795+34.74%
60 วัน$ +0.0003841461+24.68%
90 วัน$ -0.0000001759472717412-0.00%

การคาดการณ์ราคา Moonvember

การคาดการณ์ราคา Moonvember ($MVB) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ $MVB ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Moonvember ($MVB) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Moonvember อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Moonvember จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา $MVB ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Moonvember

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Moonvember ($MVB) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

เกี่ยวกับ Moonvember

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ Moonvember คือเท่าไร?

Moonvember ($MVB) มีราคาปัจจุบันอยู่ที่ ฿0.0502745855805439884000 THB โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่เปลี่ยนแปลงไป -0.06% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้แสดงถึงอัตราตลาดรวมล่าสุดจากกระดานแลกเปลี่ยนสำคัญต่างๆ และมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามกิจกรรมตลาดสด

ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา Moonvember ในวันนี้?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากการผสมผสานระหว่างความรู้สึกของตลาด ความผันผวนของสภาพคล่อง และผลประกอบการในระดับหมวดหมู่ภายในภาคส่วน Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme แนวโน้มเศรษฐกิจในวงกว้างและกิจกรรมบนบล็อกเชนของ -- ก็อาจมีส่วนทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้นเช่นกัน

ความสนใจในการซื้อขาย $MVB แข็งแกร่งเพียงใด?

นักลงทุนได้สร้างปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นโดยปกติจะแสดงถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นและการค้นพบราคาที่ดีขึ้น

ตำแหน่งของ Moonvember ในตลาดคริปโตโลกเป็นอย่างไร?

ปัจจุบัน Moonvember อยู่ในอันดับที่ #6725 ด้วยมูลค่าตลาดอยู่ที่ ฿1884756.02160034926000 ซึ่งทำให้ Moonvember อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากที่สุดในหมวดหมู่ของตน

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปทานหมุนเวียนบอกอะไรเราเกี่ยวกับ $MVB?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 37490503.00107361 อุปทานในระดับนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อในระยะยาว และการประเมินมูลค่าของตลาด

ราคาในวันนี้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานล่าสุดของ Moonvember เป็นอย่างไร?

ช่วงราคาตั้งแต่ ฿0.0496351488123651204000 จนถึง ฿0.0507690187583631030000 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงความผันผวนภายในวัน และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินโอกาสทางราคาในระยะสั้นได้

Moonvember เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันอย่างไร?

เมื่อเทียบกับโทเค็น Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme อื่นๆ $MVB ยังคงแสดงผลการดำเนินงานที่แข่งขันได้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายที่สม่ำเสมอและความสนใจอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ลงทุนรายย่อยและสถาบัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Moonvember

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:43:11 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Moonvember ($MVB)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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