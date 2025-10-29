ราคาปัจจุบัน Mint Blockchain วันนี้ คือ 0.00234819 USD ติดตามการอัปเดตราคา MINT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MINT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Mint Blockchain วันนี้ คือ 0.00234819 USD ติดตามการอัปเดตราคา MINT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MINT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MINT

ข้อมูลราคา MINT

เอกสารไวท์เปเปอร์ MINT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MINT

โทเคโนมิกส์ MINT

การคาดการณ์ราคา MINT

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Mint Blockchain โลโก้

Mint Blockchain ราคา (MINT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MINT เป็น USD

$0.00230214
$0.00230214$0.00230214
-4.50%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Mint Blockchain (MINT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:07:30 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Mint Blockchain (MINT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00223061
$ 0.00223061$ 0.00223061
ต่ำสุด 24h
$ 0.00242837
$ 0.00242837$ 0.00242837
สูงสุด 24h

$ 0.00223061
$ 0.00223061$ 0.00223061

$ 0.00242837
$ 0.00242837$ 0.00242837

$ 0.079854
$ 0.079854$ 0.079854

$ 0.00144984
$ 0.00144984$ 0.00144984

+0.31%

-2.29%

-5.94%

-5.94%

ราคาเรียลไทม์ Mint Blockchain (MINT) คือ $0.00234819 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMINT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00223061 และราคาสูงสุด $ 0.00242837 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MINT คือ $ 0.079854 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00144984

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MINT มีการเปลี่ยนแปลง +0.31% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.29% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -5.94% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Mint Blockchain (MINT) ข้อมูลการตลาด

$ 457.65K
$ 457.65K$ 457.65K

--
----

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

195.95M
195.95M 195.95M

999,999,999.5153956
999,999,999.5153956 999,999,999.5153956

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mint Blockchain คือ $ 457.65K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MINT คือ 195.95M โดยมีอุปทานรวมที่ 999999999.5153956 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.34M

ประวัติราคา Mint Blockchain (MINT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Mint Blockchain เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mint Blockchain เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006066389
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mint Blockchain เป็น USD เท่ากับ $ -0.0010718696
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mint Blockchain เป็น USD เท่ากับ $ -0.007739716653897154

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.29%
30 วัน$ -0.0006066389-25.83%
60 วัน$ -0.0010718696-45.64%
90 วัน$ -0.007739716653897154-76.72%

อะไรคือ Mint Blockchain (MINT)

Mint Blockchain is an Ethereum Layer2 network initiated by NFTScan Labs and the MintCore developer team, starting its development in October 2023. The mainnet launched in May 2024, marking the beginning of its ecosystem development phase.

Mint Blockchain is built on the OP Stack, positioning it as a native Layer2 solution and a core member of the Optimism Superchain. Its DA layer relies on the Ethereum mainnet, ensuring security through Ethereum’s consensus mechanism. Being fully EVM-compatible, Ethereum developers can seamlessly expand their projects onto Mint Blockchain. As a Layer2 scaling network, Mint Blockchain significantly reduces gas fees, enhancing scalability for the Ethereum ecosystem.

The Mint team is actively developing a comprehensive suite of open-source infrastructure around NFT assets on Mint Blockchain, including NIPs Platform, Mint Studio, IP Layer, Mint Liquid, and NFT-AI Agent.

Mint Blockchain’s Vision & Mission:

Using NFTs to connect global users and AI Agents, enabling every individual in human society—including both humans and AI Agents—to freely own NFT assets. Our goal is to make NFTs the most unrestricted value carrier in the crypto world.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Mint Blockchain (USD)

Mint Blockchain (MINT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Mint Blockchain (MINT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Mint Blockchain

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Mint Blockchain ตอนนี้!

MINT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Mint Blockchain (MINT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Mint Blockchain (MINT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MINTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Mint Blockchain (MINT)

วันนี้ Mint Blockchain (MINT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MINT เป็นUSD คือ 0.00234819 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MINT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MINT เป็น USD คือ $ 0.00234819 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Mint Blockchain คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MINT คือ $ 457.65K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MINT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MINT คือ 195.95M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MINT คือเท่าใด?
MINT ถึงราคา ATH ที่ 0.079854 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MINT คือเท่าไร?
MINT ถึงราคา ATL ที่ 0.00144984 USD
ปริมาณการเทรดของ MINT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MINT คือ -- USD
ปีนี้ MINT จะสูงขึ้นอีกไหม?
MINT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MINT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:07:30 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Mint Blockchain (MINT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,993.72
$114,993.72$114,993.72

+0.30%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,114.98
$4,114.98$4,114.98

+0.44%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03944
$0.03944$0.03944

-15.07%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.5225
$3.5225$3.5225

-8.68%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$199.95
$199.95$199.95

+0.52%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,114.98
$4,114.98$4,114.98

+0.44%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114,993.72
$114,993.72$114,993.72

+0.30%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$199.95
$199.95$199.95

+0.52%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6766
$2.6766$2.6766

+1.54%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20113
$0.20113$0.20113

+0.68%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009475
$0.009475$0.009475

-5.25%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.570
$1.570$1.570

+109.33%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.015466
$0.015466$0.015466

+518.64%

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000399
$0.0000000399$0.0000000399

+363.95%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.570
$1.570$1.570

+109.33%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00182
$0.00182$0.00182

+82.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000072
$0.0000000000000000072$0.0000000000000000072

+60.00%