Mint Blockchain ราคา (MINT)
+0.31%
-2.29%
-5.94%
-5.94%
ราคาเรียลไทม์ Mint Blockchain (MINT) คือ $0.00234819 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMINT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00223061 และราคาสูงสุด $ 0.00242837 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MINT คือ $ 0.079854 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00144984
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MINT มีการเปลี่ยนแปลง +0.31% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.29% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -5.94% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Mint Blockchain คือ $ 457.65K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MINT คือ 195.95M โดยมีอุปทานรวมที่ 999999999.5153956 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.34M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Mint Blockchain เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mint Blockchain เป็น USD เท่ากับ $ -0.0006066389
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mint Blockchain เป็น USD เท่ากับ $ -0.0010718696
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Mint Blockchain เป็น USD เท่ากับ $ -0.007739716653897154
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-2.29%
|30 วัน
|$ -0.0006066389
|-25.83%
|60 วัน
|$ -0.0010718696
|-45.64%
|90 วัน
|$ -0.007739716653897154
|-76.72%
Mint Blockchain is an Ethereum Layer2 network initiated by NFTScan Labs and the MintCore developer team, starting its development in October 2023. The mainnet launched in May 2024, marking the beginning of its ecosystem development phase.
Mint Blockchain is built on the OP Stack, positioning it as a native Layer2 solution and a core member of the Optimism Superchain. Its DA layer relies on the Ethereum mainnet, ensuring security through Ethereum’s consensus mechanism. Being fully EVM-compatible, Ethereum developers can seamlessly expand their projects onto Mint Blockchain. As a Layer2 scaling network, Mint Blockchain significantly reduces gas fees, enhancing scalability for the Ethereum ecosystem.
The Mint team is actively developing a comprehensive suite of open-source infrastructure around NFT assets on Mint Blockchain, including NIPs Platform, Mint Studio, IP Layer, Mint Liquid, and NFT-AI Agent.
Mint Blockchain’s Vision & Mission:
Using NFTs to connect global users and AI Agents, enabling every individual in human society—including both humans and AI Agents—to freely own NFT assets. Our goal is to make NFTs the most unrestricted value carrier in the crypto world.
การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Mint Blockchain (MINT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MINTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!
