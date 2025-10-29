ราคาปัจจุบัน Messiah วันนี้ คือ 0.102637 USD ติดตามการอัปเดตราคา MSIA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MSIA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Messiah วันนี้ คือ 0.102637 USD ติดตามการอัปเดตราคา MSIA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MSIA ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 MSIA เป็น USD

$0.102637
$0.102637
-0.50%1D
Messiah (MSIA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:23:55 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Messiah (MSIA) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.09987
$ 0.09987
ต่ำสุด 24h
$ 0.103509
$ 0.103509
สูงสุด 24h

$ 0.09987
$ 0.09987

$ 0.103509
$ 0.103509

$ 0.539528
$ 0.539528

$ 0.054834
$ 0.054834

-0.52%

-0.56%

+3.27%

+3.27%

ราคาเรียลไทม์ Messiah (MSIA) คือ $0.102637 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMSIA ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.09987 และราคาสูงสุด $ 0.103509 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MSIA คือ $ 0.539528 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.054834

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MSIA มีการเปลี่ยนแปลง -0.52% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.56% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +3.27% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Messiah (MSIA) ข้อมูลการตลาด

$ 1.19M
$ 1.19M

--
--

$ 10.26M
$ 10.26M

11.60M
11.60M

100,000,000.0
100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Messiah คือ $ 1.19M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MSIA คือ 11.60M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 10.26M

ประวัติราคา Messiah (MSIA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Messiah เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005852844434867
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Messiah เป็น USD เท่ากับ $ -0.0485097153
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Messiah เป็น USD เท่ากับ $ -0.0611996411
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Messiah เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0005852844434867-0.56%
30 วัน$ -0.0485097153-47.26%
60 วัน$ -0.0611996411-59.62%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Messiah (MSIA)

The complexity and resource-intensive nature of deploying and managing web3 infrastructure present significant barriers to entry for many users; from a financial and technical perspective. Messiah aims to address these challenges by offering user-friendly, one-click deployment tools and automated management services for nodes, smart contracts, decentralised application and crypto mining operations. In simplifying these processes, we make the relevant infrastructure accessible to a broader audience, promoting widespread adoption of web3.

Messiah’s Mission

Current centralized systems face significant challenges, necessitating a reassessment of traditional approaches. Once the backbone of the digital revolution, centralized infrastructure now exposes vulnerabilities, creating single points of failure that increase the risks of cyberattacks and downtime. These vulnerabilities compromise internet services and data integrity. As the digital ecosystem grows more complex, the fragility of centralized systems becomes increasingly apparent. Messiah recognizes the urgent need for robust security measures to protect against unauthorized access and security breaches.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Messiah (USD)

Messiah (MSIA) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Messiah (MSIA) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Messiah

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Messiah ตอนนี้!

MSIA เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Messiah (MSIA)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Messiah (MSIA) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MSIAโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Messiah (MSIA)

วันนี้ Messiah (MSIA) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MSIA เป็นUSD คือ 0.102637 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MSIA เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MSIA เป็น USD คือ $ 0.102637 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Messiah คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MSIA คือ $ 1.19M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MSIA คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MSIA คือ 11.60M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MSIA คือเท่าใด?
MSIA ถึงราคา ATH ที่ 0.539528 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MSIA คือเท่าไร?
MSIA ถึงราคา ATL ที่ 0.054834 USD
ปริมาณการเทรดของ MSIA คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MSIA คือ -- USD
ปีนี้ MSIA จะสูงขึ้นอีกไหม?
MSIA อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MSIA เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:23:55 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Messiah (MSIA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

$115,180.82

$4,141.35

$0.03803

$200.57

$3.9131

$4,141.35

$115,180.82

$200.57

$2.6687

$0.20180

$0.00000

$0.000000

$0.00000

$0.008960

$1.664

$0.0000000489

$0.007284

$0.00180

$0.0000000000000000071

$0.0127

