ราคาปัจจุบัน Maxi Doge วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา MAXI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MAXI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MAXI

ข้อมูลราคา MAXI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MAXI

โทเคโนมิกส์ MAXI

การคาดการณ์ราคา MAXI

Maxi Doge โลโก้

Maxi Doge ราคา (MAXI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MAXI เป็น USD

--
----
-3.10%1D
Maxi Doge (MAXI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:57:12 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Maxi Doge (MAXI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.82%

-3.13%

+9.09%

+9.09%

ราคาเรียลไทม์ Maxi Doge (MAXI) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMAXI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MAXI คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MAXI มีการเปลี่ยนแปลง -1.82% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.13% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +9.09% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Maxi Doge (MAXI) ข้อมูลการตลาด

$ 204.66K
$ 204.66K$ 204.66K

--
----

$ 204.66K
$ 204.66K$ 204.66K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Maxi Doge คือ $ 204.66K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ MAXI คือ 420.69B โดยมีอุปทานรวมที่ 420690000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 204.66K

ประวัติราคา Maxi Doge (MAXI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Maxi Doge เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Maxi Doge เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Maxi Doge เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Maxi Doge เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.13%
30 วัน$ 0+109.82%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Maxi Doge (MAXI)

Maxi Doge ($MAXI) is a meme-fuelled token that personifies ultimate strength and the grind of the bull market. Think: a body-building Doge pumping 1000x leverage trades while necking cans of caffeine. $MAXI isn't merely a coin; it's a lifestyle rooted in green candles, gym reps and relentless hustle. By holding $MAXI, degens align themselves with the "never skip leg-day, never skip apump" mentality - an ethos designed to dominate charts and outperform even the original DOGE.

Problem: Retail traders crave outsized returns but lack the brute conviction - and capital - of whales.

Solution: Maxi Doge embodies sheer willpower: lift, trade, repeat. The $MAXI community channels that energy, sharing leveraged strategies, competitions and meme-driven camaraderie to unlock maximal gains together.

This paper sets out the project vision, roadmap, tokenomics, technicals, and risks.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Maxi Doge (USD)

Maxi Doge (MAXI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Maxi Doge (MAXI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Maxi Doge

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Maxi Doge ตอนนี้!

MAXI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Maxi Doge (MAXI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Maxi Doge (MAXI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MAXIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Maxi Doge (MAXI)

วันนี้ Maxi Doge (MAXI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MAXI เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MAXI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MAXI เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Maxi Doge คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MAXI คือ $ 204.66K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MAXI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MAXI คือ 420.69B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MAXI คือเท่าใด?
MAXI ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MAXI คือเท่าไร?
MAXI ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ MAXI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MAXI คือ -- USD
ปีนี้ MAXI จะสูงขึ้นอีกไหม?
MAXI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MAXI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Maxi Doge (MAXI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

