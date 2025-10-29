ราคาปัจจุบัน Live Ai วันนี้ คือ 0.03131108 USD ติดตามการอัปเดตราคา LAU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา LAU ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Live Ai วันนี้ คือ 0.03131108 USD ติดตามการอัปเดตราคา LAU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา LAU ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LAU

ข้อมูลราคา LAU

เอกสารไวท์เปเปอร์ LAU

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ LAU

โทเคโนมิกส์ LAU

การคาดการณ์ราคา LAU

Live Ai โลโก้

Live Ai ราคา (LAU)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 LAU เป็น USD

$0.03131108
$0.03131108$0.03131108
-0.80%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Live Ai (LAU) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:42:29 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Live Ai (LAU) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.03125867
$ 0.03125867$ 0.03125867
ต่ำสุด 24h
$ 0.03156445
$ 0.03156445$ 0.03156445
สูงสุด 24h

$ 0.03125867
$ 0.03125867$ 0.03125867

$ 0.03156445
$ 0.03156445$ 0.03156445

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

$ 0.03125867
$ 0.03125867$ 0.03125867

--

-0.80%

-27.50%

-27.50%

ราคาเรียลไทม์ Live Ai (LAU) คือ $0.03131108 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดLAU ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.03125867 และราคาสูงสุด $ 0.03156445 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ LAU คือ $ 1.32 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.03125867

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น LAU มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.80% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -27.50% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Live Ai (LAU) ข้อมูลการตลาด

$ 31.31K
$ 31.31K$ 31.31K

--
----

$ 31.31K
$ 31.31K$ 31.31K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Live Ai คือ $ 31.31K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ LAU คือ 1.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 31.31K

ประวัติราคา Live Ai (LAU) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Live Ai เป็น USD เท่ากับ $ -0.00025336638551562
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Live Ai เป็น USD เท่ากับ $ -0.0180341081
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Live Ai เป็น USD เท่ากับ $ -0.0268874193
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Live Ai เป็น USD เท่ากับ $ -0.45820033425881867

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.00025336638551562-0.80%
30 วัน$ -0.0180341081-57.59%
60 วัน$ -0.0268874193-85.87%
90 วัน$ -0.45820033425881867-93.60%

อะไรคือ Live Ai (LAU)

Welcome to the dawn of a new musical era. At LIVE AI, we are not just generating sounds; we are orchestrating symphonies of artificial intelligence, crafting auditory experiences that are indistinguishable from human artistry, yet boundless in their creative potential. This document outlines our vision, the technology that powers it, and the revolution we are spearheading in the world of music creation and consumption.

การคาดการณ์ราคา Live Ai (USD)

Live Ai (LAU) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Live Ai (LAU) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Live Ai

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Live Ai ตอนนี้!

LAU เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Live Ai (LAU)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Live Ai (LAU) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ LAUโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Live Ai (LAU)

วันนี้ Live Ai (LAU) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน LAU เป็นUSD คือ 0.03131108 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน LAU เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ LAU เป็น USD คือ $ 0.03131108 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Live Ai คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ LAU คือ $ 31.31K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ LAU คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ LAU คือ 1.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ LAU คือเท่าใด?
LAU ถึงราคา ATH ที่ 1.32 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ LAU คือเท่าไร?
LAU ถึงราคา ATL ที่ 0.03125867 USD
ปริมาณการเทรดของ LAU คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ LAU คือ -- USD
ปีนี้ LAU จะสูงขึ้นอีกไหม?
LAU อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา LAU เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:42:29 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

