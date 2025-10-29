ราคาปัจจุบัน Kumaneene วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา KUMANEENE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา KUMANEENE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Kumaneene วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา KUMANEENE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา KUMANEENE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KUMANEENE

ข้อมูลราคา KUMANEENE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ KUMANEENE

โทเคโนมิกส์ KUMANEENE

การคาดการณ์ราคา KUMANEENE

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Kumaneene โลโก้

Kumaneene ราคา (KUMANEENE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 KUMANEENE เป็น USD

--
----
-8.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Kumaneene (KUMANEENE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:06:57 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Kumaneene (KUMANEENE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

-8.05%

-0.14%

-0.14%

ราคาเรียลไทม์ Kumaneene (KUMANEENE) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดKUMANEENE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ KUMANEENE คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น KUMANEENE มีการเปลี่ยนแปลง +0.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -8.05% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.14% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Kumaneene (KUMANEENE) ข้อมูลการตลาด

$ 59.92K
$ 59.92K$ 59.92K

--
----

$ 59.92K
$ 59.92K$ 59.92K

1,000.00T
1,000.00T 1,000.00T

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kumaneene คือ $ 59.92K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ KUMANEENE คือ 1,000.00T โดยมีอุปทานรวมที่ 1.0e+15 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 59.92K

ประวัติราคา Kumaneene (KUMANEENE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Kumaneene เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kumaneene เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kumaneene เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kumaneene เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-8.05%
30 วัน$ 0+226.66%
60 วัน$ 0+61.86%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Kumaneene (KUMANEENE)

Kumaneene is a new doggo meme based on a new dog who’s been spotted interacting with Kabosumama on x. Kumaneene is friends with Neiro, Cocoro, and the rest of the Doge family — Kabosumama followed Kumaneene on X

History about to be rewritten — Kumaneene will be as great as his friends - $DOGE $NEIRO $KABOSU $COCORO

https://x.com/kabosumama/status/1954125566036082885 https://x.com/kumaneene/status/1954088822544748720

https://x.com/kumaneeneoneth https://t.me/Kumaneeneoneth https://kumaneeneoneth.web.app

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Kumaneene (KUMANEENE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Kumaneene (USD)

Kumaneene (KUMANEENE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Kumaneene (KUMANEENE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Kumaneene

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Kumaneene ตอนนี้!

KUMANEENE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Kumaneene (KUMANEENE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Kumaneene (KUMANEENE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ KUMANEENEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Kumaneene (KUMANEENE)

วันนี้ Kumaneene (KUMANEENE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน KUMANEENE เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน KUMANEENE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ KUMANEENE เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Kumaneene คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ KUMANEENE คือ $ 59.92K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ KUMANEENE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ KUMANEENE คือ 1,000.00T USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ KUMANEENE คือเท่าใด?
KUMANEENE ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ KUMANEENE คือเท่าไร?
KUMANEENE ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ KUMANEENE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ KUMANEENE คือ -- USD
ปีนี้ KUMANEENE จะสูงขึ้นอีกไหม?
KUMANEENE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา KUMANEENE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:06:57 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Kumaneene (KUMANEENE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,750.88
$112,750.88$112,750.88

-1.64%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,972.00
$3,972.00$3,972.00

-3.04%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03875
$0.03875$0.03875

-16.55%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$192.66
$192.66$192.66

-3.13%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$4.0577
$4.0577$4.0577

+5.19%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,972.00
$3,972.00$3,972.00

-3.04%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,750.88
$112,750.88$112,750.88

-1.64%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$192.66
$192.66$192.66

-3.13%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.5934
$2.5934$2.5934

-1.61%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19278
$0.19278$0.19278

-3.49%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009630
$0.009630$0.009630

-3.70%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.506
$1.506$1.506

+100.80%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000408
$0.0000000408$0.0000000408

+374.41%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.011662
$0.011662$0.011662

+366.48%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.506
$1.506$1.506

+100.80%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00184
$0.00184$0.00184

+84.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000074
$0.0000000000000000074$0.0000000000000000074

+64.44%