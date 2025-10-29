ราคาปัจจุบัน Kitty Kult วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา KULT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา KULT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Kitty Kult วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา KULT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา KULT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Kitty Kult

Kitty Kult ราคา (KULT)

ไม่ได้ลิสต์

ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
ข้อมูลราคา Kitty Kult (KULT) (USD)

ราคาเรียลไทม์ Kitty Kult (KULT) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดKULT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ KULT คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น KULT มีการเปลี่ยนแปลง -1.57% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -3.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.61% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Kitty Kult (KULT) ข้อมูลการตลาด

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kitty Kult คือ $ 207.14K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ KULT คือ 459.83B โดยมีอุปทานรวมที่ 998429871400.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 449.77K

ประวัติราคา Kitty Kult (KULT) USD

อะไรคือ Kitty Kult (KULT)

Ж - also known as the Kitty Kult - is a decentralized, community-driven, and community-owned art project. It focuses on meme, cat, and crypto cultures. It uses AI support. The project is powered by the $KULT token, and is governed by $KULT holders.

Ж is building Mewtopia, a fictional universe inspired by cats, memes and crypto. Kult plays a central role as the chaotic good leader of the Kitty Kult.

Mewtopia uses community applications, including Kultify and Kultify AI. Kultify is an X monitoring tool. It tracks and rewards community engagement, such as posting or reposting about the project. Kultify AI is a generative AI Telegram app (that could also work on web and Discord), that generates image content featuring the Kult character in the Mewtopia world.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Kitty Kult (USD)

Kitty Kult (KULT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Kitty Kult (KULT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Kitty Kult

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Kitty Kult ตอนนี้!

KULT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Kitty Kult (KULT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Kitty Kult (KULT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ KULTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Kitty Kult (KULT)

วันนี้ Kitty Kult (KULT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน KULT เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน KULT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ KULT เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Kitty Kult คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ KULT คือ $ 207.14K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ KULT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ KULT คือ 459.83B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ KULT คือเท่าใด?
KULT ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ KULT คือเท่าไร?
KULT ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ KULT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ KULT คือ -- USD
ปีนี้ KULT จะสูงขึ้นอีกไหม?
KULT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา KULT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

