ราคาปัจจุบัน Kitsu วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา KITSU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา KITSU ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Kitsu วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา KITSU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา KITSU ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KITSU

ข้อมูลราคา KITSU

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ KITSU

โทเคโนมิกส์ KITSU

การคาดการณ์ราคา KITSU

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Kitsu โลโก้

Kitsu ราคา (KITSU)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 KITSU เป็น USD

$0.0002737
$0.0002737$0.0002737
-6.50%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Kitsu (KITSU) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:54:03 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Kitsu (KITSU) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00129187
$ 0.00129187$ 0.00129187

$ 0
$ 0$ 0

-1.43%

-6.52%

+10.67%

+10.67%

ราคาเรียลไทม์ Kitsu (KITSU) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดKITSU ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ KITSU คือ $ 0.00129187 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น KITSU มีการเปลี่ยนแปลง -1.43% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -6.52% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +10.67% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Kitsu (KITSU) ข้อมูลการตลาด

$ 273.72K
$ 273.72K$ 273.72K

--
----

$ 273.72K
$ 273.72K$ 273.72K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kitsu คือ $ 273.72K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ KITSU คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 273.72K

ประวัติราคา Kitsu (KITSU) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Kitsu เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kitsu เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kitsu เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kitsu เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-6.52%
30 วัน$ 0-1.07%
60 วัน$ 0-66.80%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Kitsu (KITSU)

KITSU is a memecoin-native universe of nine iconic fox identities, each a cult, a collectible, and a story waiting to unfold.

Designed to resonate with crypto natives, anime lovers, myth hunters, and collectors alike, KITSU begins as a memecoin and evolves into a cult-powered IP that spans art, lore, and physical goods.

The token is both energy and signal, fueling on-chain rituals, unlocking new characters, and testing demand for everything from NFTs to plushies to animation.

An IP built bottom-up, shaped by the memes, scrolls, and believers.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Kitsu (USD)

Kitsu (KITSU) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Kitsu (KITSU) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Kitsu

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Kitsu ตอนนี้!

KITSU เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Kitsu (KITSU)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Kitsu (KITSU) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ KITSUโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Kitsu (KITSU)

วันนี้ Kitsu (KITSU) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน KITSU เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน KITSU เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ KITSU เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Kitsu คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ KITSU คือ $ 273.72K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ KITSU คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ KITSU คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ KITSU คือเท่าใด?
KITSU ถึงราคา ATH ที่ 0.00129187 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ KITSU คือเท่าไร?
KITSU ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ KITSU คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ KITSU คือ -- USD
ปีนี้ KITSU จะสูงขึ้นอีกไหม?
KITSU อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา KITSU เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:54:03 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Kitsu (KITSU)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$113,800.30
$113,800.30$113,800.30

-0.73%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,039.75
$4,039.75$4,039.75

-1.39%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03587
$0.03587$0.03587

-22.76%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.5857
$3.5857$3.5857

-7.04%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$195.71
$195.71$195.71

-1.60%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,039.75
$4,039.75$4,039.75

-1.39%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$113,800.30
$113,800.30$113,800.30

-0.73%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$195.71
$195.71$195.71

-1.60%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6241
$2.6241$2.6241

-0.45%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19713
$0.19713$0.19713

-1.32%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009490
$0.009490$0.009490

-5.10%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.540
$1.540$1.540

+105.33%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.011280
$0.011280$0.011280

+351.20%

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000351
$0.0000000351$0.0000000351

+308.13%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.540
$1.540$1.540

+105.33%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00195
$0.00195$0.00195

+95.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000083
$0.0000000000000000083$0.0000000000000000083

+84.44%