ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JOKE

ข้อมูลราคา JOKE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ JOKE

โทเคโนมิกส์ JOKE

การคาดการณ์ราคา JOKE

JOKE โลโก้

JOKE ราคา (JOKE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 JOKE เป็น USD

$0.00881758
$0.00881758$0.00881758
0.00%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
JOKE (JOKE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:18:43 (UTC+8)

ข้อมูลราคา JOKE (JOKE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01210796
$ 0.01210796$ 0.01210796

$ 0.00843962
$ 0.00843962$ 0.00843962

--

--

-15.09%

-15.09%

ราคาเรียลไทม์ JOKE (JOKE) คือ $0.00881758 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดJOKE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ JOKE คือ $ 0.01210796 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00843962

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น JOKE มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -15.09% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

JOKE (JOKE) ข้อมูลการตลาด

$ 4.41M
$ 4.41M$ 4.41M

--
----

$ 8.82M
$ 8.82M$ 8.82M

500.00M
500.00M 500.00M

999,999,999.794431
999,999,999.794431 999,999,999.794431

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ JOKE คือ $ 4.41M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ JOKE คือ 500.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999999999.794431 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 8.82M

ประวัติราคา JOKE (JOKE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา JOKE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา JOKE เป็น USD เท่ากับ $ -0.0007970942
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา JOKE เป็น USD เท่ากับ $ -0.0009945419
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา JOKE เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0007970942-9.03%
60 วัน$ -0.0009945419-11.27%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ JOKE (JOKE)

JOKE is a fun, community driven meme project on Solana, led by the witty, satirical character Dejoke. It transforms crypto and everyday absurdities into sharp, visual storytelling, proving that serious news hits harder with humor. Community driven at its core, Dejoke aims to go viral and evolve beyond just a meme into a cultural brand. “No Joke, No Life.” $JOKE powers all community decisions, content access, and creator rewards in this irreverent Web3 movement.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา JOKE (USD)

JOKE (JOKE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ JOKE (JOKE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ JOKE

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา JOKE ตอนนี้!

JOKE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ JOKE (JOKE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ JOKE (JOKE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ JOKEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ JOKE (JOKE)

วันนี้ JOKE (JOKE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน JOKE เป็นUSD คือ 0.00881758 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน JOKE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ JOKE เป็น USD คือ $ 0.00881758 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ JOKE คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ JOKE คือ $ 4.41M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ JOKE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ JOKE คือ 500.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ JOKE คือเท่าใด?
JOKE ถึงราคา ATH ที่ 0.01210796 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ JOKE คือเท่าไร?
JOKE ถึงราคา ATL ที่ 0.00843962 USD
ปริมาณการเทรดของ JOKE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ JOKE คือ -- USD
ปีนี้ JOKE จะสูงขึ้นอีกไหม?
JOKE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา JOKE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:18:43 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ JOKE (JOKE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

