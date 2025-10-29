ราคาปัจจุบัน IoTAI วันนี้ คือ 0.01087017 USD ติดตามการอัปเดตราคา IOTAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา IOTAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน IoTAI วันนี้ คือ 0.01087017 USD ติดตามการอัปเดตราคา IOTAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา IOTAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IOTAI

ข้อมูลราคา IOTAI

เอกสารไวท์เปเปอร์ IOTAI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ IOTAI

โทเคโนมิกส์ IOTAI

การคาดการณ์ราคา IOTAI

IoTAI ราคา (IOTAI)

ราคาปัจจุบัน 1 IOTAI เป็น USD

$0.01087017
+0.10%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
IoTAI (IOTAI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:18:09 (UTC+8)

ข้อมูลราคา IoTAI (IOTAI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01008439
ต่ำสุด 24h
$ 0.01085866
สูงสุด 24h

$ 0.01008439
$ 0.01085866
$ 0.04887246
$ 0.00293688
+1.20%

+0.12%

-7.26%

-7.26%

ราคาเรียลไทม์ IoTAI (IOTAI) คือ $0.01087017 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดIOTAI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01008439 และราคาสูงสุด $ 0.01085866 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ IOTAI คือ $ 0.04887246 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00293688

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น IOTAI มีการเปลี่ยนแปลง +1.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.12% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -7.26% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

IoTAI (IOTAI) ข้อมูลการตลาด

$ 1.09M
--
$ 1.09M
100.00M
100,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ IoTAI คือ $ 1.09M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ IOTAI คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.09M

ประวัติราคา IoTAI (IOTAI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา IoTAI เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา IoTAI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0025576586
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา IoTAI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0058078611
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา IoTAI เป็น USD เท่ากับ $ -0.000729385689765239

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.12%
30 วัน$ -0.0025576586-23.52%
60 วัน$ -0.0058078611-53.42%
90 วัน$ -0.000729385689765239-6.28%

อะไรคือ IoTAI (IOTAI)

IoTAI is a cutting-edge ecosystem that fuses Blockchain, Artificial Intelligence (AI), and the Internet of Things (IoT) to create a decentralized, intelligent, and automated aggregator. It’s a decentralized exchange aggregator that uses real-time AI analysis to find the best trading routes across Ethereum-based DEXs, reducing gas fees and improving execution efficiency by up to 50% or even higher.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา IoTAI (USD)

IoTAI (IOTAI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ IoTAI (IOTAI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ IoTAI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา IoTAI ตอนนี้!

IOTAI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ IoTAI (IOTAI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ IoTAI (IOTAI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ IOTAIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ IoTAI (IOTAI)

วันนี้ IoTAI (IOTAI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน IOTAI เป็นUSD คือ 0.01087017 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน IOTAI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ IOTAI เป็น USD คือ $ 0.01087017 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ IoTAI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ IOTAI คือ $ 1.09M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ IOTAI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ IOTAI คือ 100.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ IOTAI คือเท่าใด?
IOTAI ถึงราคา ATH ที่ 0.04887246 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ IOTAI คือเท่าไร?
IOTAI ถึงราคา ATL ที่ 0.00293688 USD
ปริมาณการเทรดของ IOTAI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ IOTAI คือ -- USD
ปีนี้ IOTAI จะสูงขึ้นอีกไหม?
IOTAI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา IOTAI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:18:09 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ IoTAI (IOTAI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

