ราคาเรียลไทม์ Inbox (INBOX) คือ $0.00042628 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดINBOX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00042696 และราคาสูงสุด $ 0.00051257 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ INBOX คือ $ 0.00195214 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00022025
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น INBOX มีการเปลี่ยนแปลง -5.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -4.67% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -8.97% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Inbox คือ $ 426.96K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ INBOX คือ 999.90M โดยมีอุปทานรวมที่ 999898589.1918151 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 426.96K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Inbox เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Inbox เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000005454
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Inbox เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002361370
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Inbox เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001855003095254562
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-4.67%
|30 วัน
|$ -0.0000005454
|-0.12%
|60 วัน
|$ -0.0002361370
|-55.39%
|90 วัน
|$ +0.0001855003095254562
|+77.04%
TweetDM is a platform that combines inbox management and CRM features tailored specifically for X (formerly Twitter). It enables users to manage their direct messages, organize conversations using a pipeline system, and collaborate on shared inboxes across teams. In addition to inbox tools, TweetDM offers a prospecting database, profile scraping features, and outreach automation capabilities designed to streamline relationship management and sales workflows on X. The platform is used by creators, founders, and operators seeking to convert conversations into business opportunities more efficiently.
