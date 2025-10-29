ราคาปัจจุบัน Imagen Network วันนี้ คือ 0.00139103 USD ติดตามการอัปเดตราคา IMAGE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา IMAGE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Imagen Network วันนี้ คือ 0.00139103 USD ติดตามการอัปเดตราคา IMAGE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา IMAGE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IMAGE

ข้อมูลราคา IMAGE

เอกสารไวท์เปเปอร์ IMAGE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ IMAGE

โทเคโนมิกส์ IMAGE

การคาดการณ์ราคา IMAGE

Imagen Network โลโก้

Imagen Network ราคา (IMAGE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 IMAGE เป็น USD

$0.00139103
-13.40%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Imagen Network (IMAGE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:17:27 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Imagen Network (IMAGE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00137666
ต่ำสุด 24h
$ 0.0016665
สูงสุด 24h

$ 0.00137666
$ 0.0016665
$ 0.03800209
$ 0.00103394
+0.58%

-13.44%

-28.83%

-28.83%

ราคาเรียลไทม์ Imagen Network (IMAGE) คือ $0.00139103 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดIMAGE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00137666 และราคาสูงสุด $ 0.0016665 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ IMAGE คือ $ 0.03800209 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00103394

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น IMAGE มีการเปลี่ยนแปลง +0.58% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -13.44% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -28.83% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Imagen Network (IMAGE) ข้อมูลการตลาด

$ 6.96M
--
$ 6.96M
5.00B
5,000,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Imagen Network คือ $ 6.96M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ IMAGE คือ 5.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 5000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.96M

ประวัติราคา Imagen Network (IMAGE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Imagen Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.000216052689665678
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Imagen Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0007373516
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Imagen Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0011104596
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Imagen Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004028972487964056

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000216052689665678-13.44%
30 วัน$ -0.0007373516-53.00%
60 วัน$ -0.0011104596-79.83%
90 วัน$ -0.0004028972487964056-22.45%

อะไรคือ Imagen Network (IMAGE)

Imagen Network is a decentralized social platform that merges advanced AI with Web3 technologies to redefine image creation and sharing. It utilizes models like DALL-E and Stable Diffusion to enable users to generate and customize images through a user-friendly interface. The platform operates on multiple blockchains, including BNB Chain, Solana, and Ethereum, using its native $IMAGE token for transactions, premium features, and governance. With a focus on community engagement and continuous development, Imagen Network aims to lead in AI-driven visual content within the decentralized web.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Imagen Network (USD)

Imagen Network (IMAGE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Imagen Network (IMAGE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Imagen Network

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Imagen Network ตอนนี้!

IMAGE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Imagen Network (IMAGE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Imagen Network (IMAGE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ IMAGEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Imagen Network (IMAGE)

วันนี้ Imagen Network (IMAGE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน IMAGE เป็นUSD คือ 0.00139103 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน IMAGE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ IMAGE เป็น USD คือ $ 0.00139103 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Imagen Network คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ IMAGE คือ $ 6.96M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ IMAGE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ IMAGE คือ 5.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ IMAGE คือเท่าใด?
IMAGE ถึงราคา ATH ที่ 0.03800209 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ IMAGE คือเท่าไร?
IMAGE ถึงราคา ATL ที่ 0.00103394 USD
ปริมาณการเทรดของ IMAGE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ IMAGE คือ -- USD
ปีนี้ IMAGE จะสูงขึ้นอีกไหม?
IMAGE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา IMAGE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Imagen Network (IMAGE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

