ราคาปัจจุบัน iLuminary Token วันนี้ คือ 0.01459436 USD ติดตามการอัปเดตราคา ILMT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ILMT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ILMT

ข้อมูลราคา ILMT

เอกสารไวท์เปเปอร์ ILMT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ILMT

โทเคโนมิกส์ ILMT

การคาดการณ์ราคา ILMT

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

iLuminary Token โลโก้

iLuminary Token ราคา (ILMT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ILMT เป็น USD

$0.01459436
$0.01459436$0.01459436
+0.90%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
iLuminary Token (ILMT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:50:17 (UTC+8)

ข้อมูลราคา iLuminary Token (ILMT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01445216
$ 0.01445216$ 0.01445216
ต่ำสุด 24h
$ 0.0145954
$ 0.0145954$ 0.0145954
สูงสุด 24h

$ 0.01445216
$ 0.01445216$ 0.01445216

$ 0.0145954
$ 0.0145954$ 0.0145954

$ 0.03000248
$ 0.03000248$ 0.03000248

$ 0.00183544
$ 0.00183544$ 0.00183544

-0.00%

+0.98%

-18.70%

-18.70%

ราคาเรียลไทม์ iLuminary Token (ILMT) คือ $0.01459436 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดILMT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01445216 และราคาสูงสุด $ 0.0145954 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ILMT คือ $ 0.03000248 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00183544

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ILMT มีการเปลี่ยนแปลง -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.98% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -18.70% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

iLuminary Token (ILMT) ข้อมูลการตลาด

$ 232.87K
$ 232.87K$ 232.87K

--
----

$ 2.03M
$ 2.03M$ 2.03M

15.96M
15.96M 15.96M

139,389,969.730026
139,389,969.730026 139,389,969.730026

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ iLuminary Token คือ $ 232.87K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ILMT คือ 15.96M โดยมีอุปทานรวมที่ 139389969.730026 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.03M

ประวัติราคา iLuminary Token (ILMT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา iLuminary Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001422
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา iLuminary Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.0378969075
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา iLuminary Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.0230791925
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา iLuminary Token เป็น USD เท่ากับ $ +0.00616355884127505

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0001422+0.98%
30 วัน$ +0.0378969075+259.67%
60 วัน$ +0.0230791925+158.14%
90 วัน$ +0.00616355884127505+73.11%

อะไรคือ iLuminary Token (ILMT)

🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility.

🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security.

🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth.

🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency.

🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships.

🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา iLuminary Token (USD)

iLuminary Token (ILMT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ iLuminary Token (ILMT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ iLuminary Token

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา iLuminary Token ตอนนี้!

ILMT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ iLuminary Token (ILMT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ iLuminary Token (ILMT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ILMTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ iLuminary Token (ILMT)

วันนี้ iLuminary Token (ILMT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ILMT เป็นUSD คือ 0.01459436 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ILMT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ILMT เป็น USD คือ $ 0.01459436 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ iLuminary Token คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ILMT คือ $ 232.87K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ILMT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ILMT คือ 15.96M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ILMT คือเท่าใด?
ILMT ถึงราคา ATH ที่ 0.03000248 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ILMT คือเท่าไร?
ILMT ถึงราคา ATL ที่ 0.00183544 USD
ปริมาณการเทรดของ ILMT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ILMT คือ -- USD
ปีนี้ ILMT จะสูงขึ้นอีกไหม?
ILMT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ILMT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:50:17 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ iLuminary Token (ILMT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

