ราคาปัจจุบัน Hyperwave HLP วันนี้ คือ 1.029 USD ติดตามการอัปเดตราคา HWHLP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HWHLP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Hyperwave HLP ราคา (HWHLP)

ราคาปัจจุบัน 1 HWHLP เป็น USD

$1.029
$1.029
+0.10%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Hyperwave HLP (HWHLP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:55:44 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Hyperwave HLP (HWHLP) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

-0.44%

+0.11%

-0.18%

-0.18%

ราคาเรียลไทม์ Hyperwave HLP (HWHLP) คือ $1.029 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHWHLP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.028 และราคาสูงสุด $ 1.035 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HWHLP คือ $ 1.045 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.967762

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HWHLP มีการเปลี่ยนแปลง -0.44% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.11% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.18% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Hyperwave HLP (HWHLP) ข้อมูลการตลาด

--
----

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Hyperwave HLP คือ $ 11.55M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ HWHLP คือ 11.23M โดยมีอุปทานรวมที่ 11226868.220871 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 11.55M

ประวัติราคา Hyperwave HLP (HWHLP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Hyperwave HLP เป็น USD เท่ากับ $ +0.00118218
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hyperwave HLP เป็น USD เท่ากับ $ +0.0107689995
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hyperwave HLP เป็น USD เท่ากับ $ +0.0161933730
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hyperwave HLP เป็น USD เท่ากับ $ +0.0277321149818917

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00118218+0.11%
30 วัน$ +0.0107689995+1.05%
60 วัน$ +0.0161933730+1.57%
90 วัน$ +0.0277321149818917+2.77%

อะไรคือ Hyperwave HLP (HWHLP)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Hyperwave HLP (HWHLP) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Hyperwave HLP (USD)

Hyperwave HLP (HWHLP) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Hyperwave HLP (HWHLP) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Hyperwave HLP

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Hyperwave HLP ตอนนี้!

HWHLP เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Hyperwave HLP (HWHLP)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Hyperwave HLP (HWHLP) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ HWHLPโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Hyperwave HLP (HWHLP)

วันนี้ Hyperwave HLP (HWHLP) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน HWHLP เป็นUSD คือ 1.029 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน HWHLP เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ HWHLP เป็น USD คือ $ 1.029 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Hyperwave HLP คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ HWHLP คือ $ 11.55M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ HWHLP คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ HWHLP คือ 11.23M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ HWHLP คือเท่าใด?
HWHLP ถึงราคา ATH ที่ 1.045 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ HWHLP คือเท่าไร?
HWHLP ถึงราคา ATL ที่ 0.967762 USD
ปริมาณการเทรดของ HWHLP คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ HWHLP คือ -- USD
ปีนี้ HWHLP จะสูงขึ้นอีกไหม?
HWHLP อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา HWHLP เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:55:44 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น