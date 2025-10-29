HypeFun ราคา (HYFU)
--
--
+27.77%
+27.77%
ราคาเรียลไทม์ HypeFun (HYFU) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHYFU ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HYFU คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HYFU มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +27.77% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ HypeFun คือ $ 34.02K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ HYFU คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 34.02K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา HypeFun เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HypeFun เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HypeFun เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HypeFun เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|--
|30 วัน
|$ 0
|-9.79%
|60 วัน
|$ 0
|-38.85%
|90 วัน
|$ 0
|--
Bringing Your Memes To Life
HypeFun.ai is the first AI Meme LaunchPad on HyperEvm. It allows you to launch your Meme Token & AI Agent IN SECONDS, with ZERO coding experience.
About HypeFun ost projects today like VIRTUALS aim to create helpful AI agents that will change the world. But let’s be real: AI is still in its infancy. As proven by AI16Z’s underwhelming response, the world isn’t quite ready for AI agents to run our lives.
But you know what AI is ready for? Causing absolute chaos, laughter, and hype in the world of memes.
Just like Veo3 lets creators produce hilarious AI-generated videos for X, we’re starting with something equally fun and viral: AI-powered meme personalities. With a simple chatbot interface similar to Character.ai users can chat with their favorite memes, push their boundaries, jailbreak them, and create screenshot-worthy moments to share on X.
The goal? Pure memetic entertainment.
Next, we’ll bring these AI memes into your communities with integrations for X, Discord, and Telegram, so every meme community whether it’s Hypurr, Doge, or an up-and-coming Pepe variant can interact with its own meme mascot in real time.
The Target? Every meme community in crypto.
