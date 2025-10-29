ราคาปัจจุบัน HypeFun วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา HYFU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HYFU ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน HypeFun วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา HYFU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HYFU ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HYFU

ข้อมูลราคา HYFU

เอกสารไวท์เปเปอร์ HYFU

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ HYFU

โทเคโนมิกส์ HYFU

การคาดการณ์ราคา HYFU

HypeFun โลโก้

HypeFun ราคา (HYFU)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 HYFU เป็น USD

--
----
0.00%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม
HypeFun (HYFU) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:05:21 (UTC+8)

ข้อมูลราคา HypeFun (HYFU) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+27.77%

+27.77%

ราคาเรียลไทม์ HypeFun (HYFU) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHYFU ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HYFU คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HYFU มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +27.77% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

HypeFun (HYFU) ข้อมูลการตลาด

$ 34.02K
$ 34.02K$ 34.02K

--
----

$ 34.02K
$ 34.02K$ 34.02K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ HypeFun คือ $ 34.02K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ HYFU คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 34.02K

ประวัติราคา HypeFun (HYFU) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา HypeFun เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HypeFun เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HypeFun เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HypeFun เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-9.79%
60 วัน$ 0-38.85%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ HypeFun (HYFU)

Bringing Your Memes To Life

HypeFun.ai is the first AI Meme LaunchPad on HyperEvm. It allows you to launch your Meme Token & AI Agent IN SECONDS, with ZERO coding experience.

About HypeFun ost projects today like VIRTUALS aim to create helpful AI agents that will change the world. But let’s be real: AI is still in its infancy. As proven by AI16Z’s underwhelming response, the world isn’t quite ready for AI agents to run our lives.

But you know what AI is ready for? Causing absolute chaos, laughter, and hype in the world of memes.

Just like Veo3 lets creators produce hilarious AI-generated videos for X, we’re starting with something equally fun and viral: AI-powered meme personalities. With a simple chatbot interface similar to Character.ai users can chat with their favorite memes, push their boundaries, jailbreak them, and create screenshot-worthy moments to share on X.

The goal? Pure memetic entertainment.

Next, we’ll bring these AI memes into your communities with integrations for X, Discord, and Telegram, so every meme community whether it’s Hypurr, Doge, or an up-and-coming Pepe variant can interact with its own meme mascot in real time.

The Target? Every meme community in crypto.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

การคาดการณ์ราคา HypeFun (USD)

HypeFun (HYFU) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ HypeFun (HYFU) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ HypeFun

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา HypeFun ตอนนี้!

HYFU เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ HypeFun (HYFU)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ HypeFun (HYFU) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ HYFUโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ HypeFun (HYFU)

วันนี้ HypeFun (HYFU) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน HYFU เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน HYFU เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ HYFU เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ HypeFun คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ HYFU คือ $ 34.02K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ HYFU คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ HYFU คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ HYFU คือเท่าใด?
HYFU ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ HYFU คือเท่าไร?
HYFU ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ HYFU คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ HYFU คือ -- USD
ปีนี้ HYFU จะสูงขึ้นอีกไหม?
HYFU อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา HYFU เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:05:21 (UTC+8)

