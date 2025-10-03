ราคา TANSSI(TANSSI)
ราคาเรียลไทม์ TANSSI (TANSSI) คือ $ 0.04597 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTANSSI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.04368 และราคาสูงสุด $ 0.04693 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TANSSI คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TANSSI มีการเปลี่ยนแปลง +0.63% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +3.07% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +6.93% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ TANSSI คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 66.25K อุปทานหมุนเวียนของ TANSSI คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 45.97M
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา TANSSI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|วันนี้
|$ +0.0013692
|+3.07%
|30 วัน
|$ +0.00222
|+5.07%
|60 วัน
|$ -0.01919
|-29.46%
|90 วัน
|$ +0.00097
|+2.15%
วันนี้ TANSSI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0013692 (+3.07%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.00222 (+5.07%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TANSSI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.01919 (-29.46%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.00097 (+2.15%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
Tanssi ช่วยให้ทีม RWA และฟินเทคสามารถเปิดใช้งานแอปเชนระดับพร้อมใช้งาน (production-grade) ที่เป็นอธิปไตยของตนเองได้ภายในไม่กี่คลิก พร้อมการรักษาความปลอดภัยที่อ้างอิงจาก Ethereum โครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายศูนย์ และตรรกะการทำงานที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มรูปแบบ
