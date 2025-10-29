ราคาปัจจุบัน Hype Sphere วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา SPHERE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SPHERE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Hype Sphere วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา SPHERE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SPHERE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Hype Sphere โลโก้

Hype Sphere ราคา (SPHERE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SPHERE เป็น USD

--
----
-1.50%1D
USD
Hype Sphere (SPHERE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:40:57 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Hype Sphere (SPHERE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.57%

+28.62%

+28.62%

ราคาเรียลไทม์ Hype Sphere (SPHERE) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSPHERE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SPHERE คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SPHERE มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.57% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +28.62% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Hype Sphere (SPHERE) ข้อมูลการตลาด

$ 31.94K
$ 31.94K$ 31.94K

--
----

$ 31.94K
$ 31.94K$ 31.94K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Hype Sphere คือ $ 31.94K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SPHERE คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 31.94K

ประวัติราคา Hype Sphere (SPHERE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Hype Sphere เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hype Sphere เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hype Sphere เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Hype Sphere เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.57%
30 วัน$ 0-21.32%
60 วัน$ 0+30.00%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Hype Sphere (SPHERE)

HypeSphere Visualize the Hype. Decode the Memes.

HypeSphere is the first meme token analytics and discovery suite on HyperEVM, combining real-time sphere map visualizations, automated Telegram bots, and alpha-focused tools—powered by the $SPHERE token.

Why HypeSphere? Degens move fast. We move faster. In a chain like HyperEVM, where meme tokens rise and fall in hours, there’s no time for slow data, broken tools, or outdated dashboards. HypeSphere brings on-chain market intelligence straight to your screen and your group chats.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Hype Sphere (USD)

Hype Sphere (SPHERE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Hype Sphere (SPHERE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Hype Sphere

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Hype Sphere ตอนนี้!

SPHERE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Hype Sphere (SPHERE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Hype Sphere (SPHERE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SPHEREโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Hype Sphere (SPHERE)

วันนี้ Hype Sphere (SPHERE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SPHERE เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SPHERE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SPHERE เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Hype Sphere คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SPHERE คือ $ 31.94K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SPHERE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SPHERE คือ 1.00B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SPHERE คือเท่าใด?
SPHERE ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SPHERE คือเท่าไร?
SPHERE ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ SPHERE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SPHERE คือ -- USD
ปีนี้ SPHERE จะสูงขึ้นอีกไหม?
SPHERE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SPHERE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:40:57 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Hype Sphere (SPHERE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

