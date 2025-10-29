ราคาปัจจุบัน HLP0 วันนี้ คือ 1.025 USD ติดตามการอัปเดตราคา HLP0 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HLP0 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน HLP0 วันนี้ คือ 1.025 USD ติดตามการอัปเดตราคา HLP0 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HLP0 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HLP0

ข้อมูลราคา HLP0

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ HLP0

โทเคโนมิกส์ HLP0

การคาดการณ์ราคา HLP0

HLP0 ราคา (HLP0)

ราคาปัจจุบัน 1 HLP0 เป็น USD

$1.024
$1.024
0.00%1D
HLP0 (HLP0) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:01:50 (UTC+8)

ข้อมูลราคา HLP0 (HLP0) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
ต่ำสุด 24h
สูงสุด 24h

-0.24%

+0.20%

+0.03%

+0.03%

ราคาเรียลไทม์ HLP0 (HLP0) คือ $1.025 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHLP0 ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.016 และราคาสูงสุด $ 1.04 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HLP0 คือ $ 1.27 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.72955

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HLP0 มีการเปลี่ยนแปลง -0.24% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.20% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.03% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

HLP0 (HLP0) ข้อมูลการตลาด

--
----

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ HLP0 คือ $ 442.52K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ HLP0 คือ 432.10K โดยมีอุปทานรวมที่ 432103.635084 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 442.52K

ประวัติราคา HLP0 (HLP0) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา HLP0 เป็น USD เท่ากับ $ +0.00208091
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HLP0 เป็น USD เท่ากับ $ +0.0060415550
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HLP0 เป็น USD เท่ากับ $ -0.0012595200
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HLP0 เป็น USD เท่ากับ $ +0.0212262060793319

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00208091+0.20%
30 วัน$ +0.0060415550+0.59%
60 วัน$ -0.0012595200-0.12%
90 วัน$ +0.0212262060793319+2.11%

อะไรคือ HLP0 (HLP0)

Deposited USDC is deposited directly into the Hyperliquidity Provider vault. Users receive in return HLP0, an omni-chain tokenized representation of their HLP shares, which can be used to participate in lending or farming across top DeFi protocols to earn extra yield.

The HLP vault (and as a result the HLP0 token) uses active trading strategies that carry risk. Returns are not guaranteed, and you may lose some or all of your deposit. There is no compensation in case of loss. By continuing, you confirm that you understand and accept these risks.

การคาดการณ์ราคา HLP0 (USD)

HLP0 (HLP0) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ HLP0 (HLP0) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ HLP0

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา HLP0 ตอนนี้!

HLP0 เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ HLP0 (HLP0)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ HLP0 (HLP0) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ HLP0โทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ HLP0 (HLP0)

วันนี้ HLP0 (HLP0) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน HLP0 เป็นUSD คือ 1.025 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน HLP0 เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ HLP0 เป็น USD คือ $ 1.025 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ HLP0 คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ HLP0 คือ $ 442.52K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ HLP0 คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ HLP0 คือ 432.10K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ HLP0 คือเท่าใด?
HLP0 ถึงราคา ATH ที่ 1.27 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ HLP0 คือเท่าไร?
HLP0 ถึงราคา ATL ที่ 0.72955 USD
ปริมาณการเทรดของ HLP0 คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ HLP0 คือ -- USD
ปีนี้ HLP0 จะสูงขึ้นอีกไหม?
HLP0 อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา HLP0 เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:01:50 (UTC+8)

