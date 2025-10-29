HLP0 ราคา (HLP0)
-0.24%
+0.20%
+0.03%
+0.03%
ราคาเรียลไทม์ HLP0 (HLP0) คือ $1.025 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHLP0 ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.016 และราคาสูงสุด $ 1.04 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HLP0 คือ $ 1.27 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.72955
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HLP0 มีการเปลี่ยนแปลง -0.24% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.20% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.03% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ HLP0 คือ $ 442.52K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ HLP0 คือ 432.10K โดยมีอุปทานรวมที่ 432103.635084 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 442.52K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา HLP0 เป็น USD เท่ากับ $ +0.00208091
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HLP0 เป็น USD เท่ากับ $ +0.0060415550
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HLP0 เป็น USD เท่ากับ $ -0.0012595200
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HLP0 เป็น USD เท่ากับ $ +0.0212262060793319
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00208091
|+0.20%
|30 วัน
|$ +0.0060415550
|+0.59%
|60 วัน
|$ -0.0012595200
|-0.12%
|90 วัน
|$ +0.0212262060793319
|+2.11%
Deposited USDC is deposited directly into the Hyperliquidity Provider vault. Users receive in return HLP0, an omni-chain tokenized representation of their HLP shares, which can be used to participate in lending or farming across top DeFi protocols to earn extra yield.
The HLP vault (and as a result the HLP0 token) uses active trading strategies that carry risk. Returns are not guaranteed, and you may lose some or all of your deposit. There is no compensation in case of loss. By continuing, you confirm that you understand and accept these risks.
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|10-27 16:29:31
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
|10-26 23:17:37
|อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
|10-26 19:10:22
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
|10-25 15:47:08
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
|10-25 13:34:16
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
|10-25 06:10:28
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้
