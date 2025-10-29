ราคาปัจจุบัน HEDGE วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา HEDGE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HEDGE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน HEDGE วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา HEDGE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HEDGE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HEDGE

ข้อมูลราคา HEDGE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ HEDGE

โทเคโนมิกส์ HEDGE

การคาดการณ์ราคา HEDGE

HEDGE โลโก้

HEDGE ราคา (HEDGE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 HEDGE เป็น USD

$0.00050403
$0.00050403$0.00050403
+62.90%1D
HEDGE (HEDGE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:48:13 (UTC+8)

ข้อมูลราคา HEDGE (HEDGE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.28%

+62.99%

+211.00%

+211.00%

ราคาเรียลไทม์ HEDGE (HEDGE) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHEDGE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HEDGE คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HEDGE มีการเปลี่ยนแปลง -1.28% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +62.99% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +211.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

HEDGE (HEDGE) ข้อมูลการตลาด

$ 504.02K
$ 504.02K$ 504.02K

--
----

$ 504.02K
$ 504.02K$ 504.02K

999.98M
999.98M 999.98M

999,984,250.3897393
999,984,250.3897393 999,984,250.3897393

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ HEDGE คือ $ 504.02K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ HEDGE คือ 999.98M โดยมีอุปทานรวมที่ 999984250.3897393 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 504.02K

ประวัติราคา HEDGE (HEDGE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา HEDGE เป็น USD เท่ากับ $ +0.00019479
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HEDGE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HEDGE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HEDGE เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00019479+62.99%
30 วัน$ 0+128.42%
60 วัน$ 0+72.67%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ HEDGE (HEDGE)

The project is tied to a trading app that is being developed. It has a website that is in "demo mode" for the trading app, which is planned to be launched on the App Store and Google Play. We will have beta testers including the largest holders of the coin prior to the public launch of the full version of our app. This is because those holders will have the most to gain because half of the transaction fees will be sent to the holders in a distribution equal to the percentage of the $HEDGE token they hold. The trading app will allow traders to "HEDGE" their trades by bundling up to 5 tokens into one buy/sell transaction. They may set what percentage of their bundles position is from each coin. After their "HEDGED" position is created they will then be able to see their PNL for the bundle, see their PNL from each individual coinin the bundle, close the entire position when they wish, or even partially close the bundled position by selling one token at a time out of the bundle. The app will require the token to be used to pay a fee due for making transactions on the app.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา HEDGE (USD)

HEDGE (HEDGE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ HEDGE (HEDGE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ HEDGE

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา HEDGE ตอนนี้!

HEDGE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ HEDGE (HEDGE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ HEDGE (HEDGE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ HEDGEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ HEDGE (HEDGE)

วันนี้ HEDGE (HEDGE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน HEDGE เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน HEDGE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ HEDGE เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ HEDGE คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ HEDGE คือ $ 504.02K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ HEDGE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ HEDGE คือ 999.98M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ HEDGE คือเท่าใด?
HEDGE ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ HEDGE คือเท่าไร?
HEDGE ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ HEDGE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ HEDGE คือ -- USD
ปีนี้ HEDGE จะสูงขึ้นอีกไหม?
HEDGE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา HEDGE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:48:13 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ HEDGE (HEDGE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

