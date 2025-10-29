HEDGE ราคา (HEDGE)
ราคาเรียลไทม์ HEDGE (HEDGE) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHEDGE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HEDGE คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HEDGE มีการเปลี่ยนแปลง -1.28% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +62.99% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +211.00% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ HEDGE คือ $ 504.02K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ HEDGE คือ 999.98M โดยมีอุปทานรวมที่ 999984250.3897393 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 504.02K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา HEDGE เป็น USD เท่ากับ $ +0.00019479
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HEDGE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HEDGE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา HEDGE เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00019479
|+62.99%
|30 วัน
|$ 0
|+128.42%
|60 วัน
|$ 0
|+72.67%
|90 วัน
|$ 0
|--
The project is tied to a trading app that is being developed. It has a website that is in "demo mode" for the trading app, which is planned to be launched on the App Store and Google Play. We will have beta testers including the largest holders of the coin prior to the public launch of the full version of our app. This is because those holders will have the most to gain because half of the transaction fees will be sent to the holders in a distribution equal to the percentage of the $HEDGE token they hold. The trading app will allow traders to "HEDGE" their trades by bundling up to 5 tokens into one buy/sell transaction. They may set what percentage of their bundles position is from each coin. After their "HEDGED" position is created they will then be able to see their PNL for the bundle, see their PNL from each individual coinin the bundle, close the entire position when they wish, or even partially close the bundled position by selling one token at a time out of the bundle. The app will require the token to be used to pay a fee due for making transactions on the app.
