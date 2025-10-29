GPUAI ราคา (GPUAI)
-0.21%
+5.50%
+19.99%
+19.99%
ราคาเรียลไทม์ GPUAI (GPUAI) คือ $0.00701623 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGPUAI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00664271 และราคาสูงสุด $ 0.00749846 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GPUAI คือ $ 0.6198 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00437792
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GPUAI มีการเปลี่ยนแปลง -0.21% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +5.50% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +19.99% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ GPUAI คือ $ 431.80K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GPUAI คือ 61.50M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 702.12K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา GPUAI เป็น USD เท่ากับ $ +0.00036599
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GPUAI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0021054317
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GPUAI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0011157896
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GPUAI เป็น USD เท่ากับ $ +0.000410034301366487
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00036599
|+5.50%
|30 วัน
|$ -0.0021054317
|-30.00%
|60 วัน
|$ -0.0011157896
|-15.90%
|90 วัน
|$ +0.000410034301366487
|+6.21%
GPUAI is a decentralized AI computing protocol that transforms idle GPU resources worldwide into a permissionless, scalable, and secure infrastructure layer. By leveraging blockchain-based scheduling, encrypted job containers, and tokenized incentives, GPUAI enables developers, researchers, and enterprises to access affordable and verifiable compute power—without relying on centralized cloud providers.
The protocol is designed to support real-world AI workloads including model training, inference, and high-performance computation. GPUAI utilizes a federated scheduling engine to allocate jobs across a global mesh of GPU contributors, each ranked by performance and secured via stake-based reputation and zero-knowledge proof validation.
The native GPUAI token powers the ecosystem by incentivizing contributors, securing task execution, and enabling governance decisions. Users can submit jobs, earn rewards for compute participation, or stake tokens to help maintain network integrity.
GPUAI addresses two critical problems in AI infrastructure: compute inequality and resource underutilization, and is aligned with the Web3 movement for decentralized, trustless infrastructure. It is not a GPU rental service—but a protocol layer for distributed, verifiable AI computing.
