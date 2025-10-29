ราคาปัจจุบัน GPUAI วันนี้ คือ 0.00701623 USD ติดตามการอัปเดตราคา GPUAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GPUAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน GPUAI วันนี้ คือ 0.00701623 USD ติดตามการอัปเดตราคา GPUAI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา GPUAI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคาปัจจุบัน 1 GPUAI เป็น USD

$0.00701623
+5.50%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
GPUAI (GPUAI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:01:01 (UTC+8)

ข้อมูลราคา GPUAI (GPUAI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00664271
ต่ำสุด 24h
$ 0.00749846
สูงสุด 24h

$ 0.00664271
$ 0.00749846
$ 0.6198
$ 0.00437792
-0.21%

+5.50%

+19.99%

+19.99%

ราคาเรียลไทม์ GPUAI (GPUAI) คือ $0.00701623 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGPUAI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00664271 และราคาสูงสุด $ 0.00749846 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GPUAI คือ $ 0.6198 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00437792

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GPUAI มีการเปลี่ยนแปลง -0.21% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +5.50% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +19.99% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

GPUAI (GPUAI) ข้อมูลการตลาด

$ 431.80K
--
$ 702.12K
61.50M
100,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ GPUAI คือ $ 431.80K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ GPUAI คือ 61.50M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 702.12K

ประวัติราคา GPUAI (GPUAI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา GPUAI เป็น USD เท่ากับ $ +0.00036599
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GPUAI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0021054317
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GPUAI เป็น USD เท่ากับ $ -0.0011157896
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา GPUAI เป็น USD เท่ากับ $ +0.000410034301366487

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00036599+5.50%
30 วัน$ -0.0021054317-30.00%
60 วัน$ -0.0011157896-15.90%
90 วัน$ +0.000410034301366487+6.21%

อะไรคือ GPUAI (GPUAI)

GPUAI is a decentralized AI computing protocol that transforms idle GPU resources worldwide into a permissionless, scalable, and secure infrastructure layer. By leveraging blockchain-based scheduling, encrypted job containers, and tokenized incentives, GPUAI enables developers, researchers, and enterprises to access affordable and verifiable compute power—without relying on centralized cloud providers.

The protocol is designed to support real-world AI workloads including model training, inference, and high-performance computation. GPUAI utilizes a federated scheduling engine to allocate jobs across a global mesh of GPU contributors, each ranked by performance and secured via stake-based reputation and zero-knowledge proof validation.

The native GPUAI token powers the ecosystem by incentivizing contributors, securing task execution, and enabling governance decisions. Users can submit jobs, earn rewards for compute participation, or stake tokens to help maintain network integrity.

GPUAI addresses two critical problems in AI infrastructure: compute inequality and resource underutilization, and is aligned with the Web3 movement for decentralized, trustless infrastructure. It is not a GPU rental service—but a protocol layer for distributed, verifiable AI computing.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา GPUAI (USD)

GPUAI (GPUAI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ GPUAI (GPUAI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ GPUAI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา GPUAI ตอนนี้!

GPUAI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ GPUAI (GPUAI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ GPUAI (GPUAI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GPUAIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ GPUAI (GPUAI)

วันนี้ GPUAI (GPUAI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน GPUAI เป็นUSD คือ 0.00701623 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน GPUAI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ GPUAI เป็น USD คือ $ 0.00701623 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ GPUAI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ GPUAI คือ $ 431.80K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ GPUAI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ GPUAI คือ 61.50M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ GPUAI คือเท่าใด?
GPUAI ถึงราคา ATH ที่ 0.6198 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ GPUAI คือเท่าไร?
GPUAI ถึงราคา ATL ที่ 0.00437792 USD
ปริมาณการเทรดของ GPUAI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ GPUAI คือ -- USD
ปีนี้ GPUAI จะสูงขึ้นอีกไหม?
GPUAI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา GPUAI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:01:01 (UTC+8)

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

