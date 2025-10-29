ราคาปัจจุบัน Gen Z Quant วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา QUANT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา QUANT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Gen Z Quant วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา QUANT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา QUANT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$0.00048767
+6.70%1D
Gen Z Quant (QUANT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:59:48 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Gen Z Quant (QUANT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0
$ 0.06486
$ 0
-0.67%

+6.75%

-5.75%

-5.75%

ราคาเรียลไทม์ Gen Z Quant (QUANT) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดQUANT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ QUANT คือ $ 0.06486 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น QUANT มีการเปลี่ยนแปลง -0.67% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +6.75% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -5.75% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Gen Z Quant (QUANT) ข้อมูลการตลาด

$ 487.59K
$ 487.59K$ 487.59K

--
----

$ 487.59K
$ 487.59K$ 487.59K

999.81M
999.81M 999.81M

999,812,919.908822
999,812,919.908822 999,812,919.908822

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Gen Z Quant คือ $ 487.59K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ QUANT คือ 999.81M โดยมีอุปทานรวมที่ 999812919.908822 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 487.59K

ประวัติราคา Gen Z Quant (QUANT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Gen Z Quant เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gen Z Quant เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gen Z Quant เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Gen Z Quant เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+6.75%
30 วัน$ 0-22.62%
60 วัน$ 0-30.00%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Gen Z Quant (QUANT)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Gen Z Quant (USD)

Gen Z Quant (QUANT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Gen Z Quant (QUANT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Gen Z Quant

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Gen Z Quant ตอนนี้!

QUANT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Gen Z Quant (QUANT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Gen Z Quant (QUANT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ QUANTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Gen Z Quant (QUANT)

วันนี้ Gen Z Quant (QUANT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน QUANT เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน QUANT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ QUANT เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Gen Z Quant คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ QUANT คือ $ 487.59K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ QUANT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ QUANT คือ 999.81M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ QUANT คือเท่าใด?
QUANT ถึงราคา ATH ที่ 0.06486 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ QUANT คือเท่าไร?
QUANT ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ QUANT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ QUANT คือ -- USD
ปีนี้ QUANT จะสูงขึ้นอีกไหม?
QUANT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา QUANT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:59:48 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

