Galactic Bonk ราคา (G-BONK)
--
+1.77%
+2.14%
+2.14%
ราคาเรียลไทม์ Galactic Bonk (G-BONK) คือ $0.00005998 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดG-BONK ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00005864 และราคาสูงสุด $ 0.00006023 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ G-BONK คือ $ 0.00061356 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00004592
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น G-BONK มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.77% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.14% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Galactic Bonk คือ $ 51.94K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ G-BONK คือ 865.92M โดยมีอุปทานรวมที่ 865924942.264933 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 51.94K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Galactic Bonk เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Galactic Bonk เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000046686
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Galactic Bonk เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000259256
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Galactic Bonk เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+1.77%
|30 วัน
|$ -0.0000046686
|-7.78%
|60 วัน
|$ -0.0000259256
|-43.22%
|90 วัน
|$ 0
|--
G‑Bonk is a memecoin built on the Solana blockchain that aims to combine fun community engagement with serious utility. Memecoins have captured the imagination of the cryptosphere, but many lack long‑term plans. G‑Bonk differentiates itself by coupling a lively mascot and viral appeal with a clear roadmap and real‑world applications.
Our freshly redesigned website reflects this philosophy: a seamless journey through a unified starry backdrop that highlights how easy it is to join the adventure. New holders can now acquire $GBONK directly via multiple trusted portals – Dexscreener, DexTools and the GMGN swap aggregator – using popular wallets such as Phantom or Binance Wallet. This variety ensures a smooth onboarding experience regardless of your preferred trading interface.
Vision & Mission
Our vision is to create a vibrant ecosystem where holders are rewarded not only through speculative price appreciation but also through concrete utility. We will foster an inclusive community, provide innovative financial products and empower users to be part of a playful yet purposeful crypto project.
Why Invest in G‑Bonk?
Memecoins thrive on hype, but enduring value comes from substance. G‑Bonk offers both. The tokenomics are intentionally deflationary — a portion of the supply is permanently burned and the mint authority has been revoked — so the number of $GBONK in circulation can only decrease over time. Liquidity is locked and a treasury funds future listings, marketing and partnerships. The team allocation follows a vesting schedule to align long‑term incentives.
Beyond the numbers, G‑Bonk is building real products. Holders will soon be able to stake their tokens for yield, trade on our custom DEX (G‑Trade) and even use a fiat–crypto bridge (G‑Bank). A thriving community of bonkers is already forming on X and Telegram, and the project has been listed on multiple DEXes and aggregators. By participating early you’re helping to shape a meme with a mission — and positioning yourself for future rewards.
