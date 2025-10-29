Flagship by Virtuals ราคา (FYI)
-1.32%
+3.03%
+60.89%
+60.89%
ราคาเรียลไทม์ Flagship by Virtuals (FYI) คือ $0.00617724 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFYI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00553556 และราคาสูงสุด $ 0.00690019 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FYI คือ $ 0.02405088 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00218454
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FYI มีการเปลี่ยนแปลง -1.32% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +3.03% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +60.89% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Flagship by Virtuals คือ $ 606.09K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FYI คือ 98.05M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.18M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Flagship by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ +0.00018141
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Flagship by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ +0.0002921389
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Flagship by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ -0.0034197385
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Flagship by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00018141
|+3.03%
|30 วัน
|$ +0.0002921389
|+4.73%
|60 วัน
|$ -0.0034197385
|-55.36%
|90 วัน
|$ 0
|--
Flagship is an AI trading platform that generates alpha from crypto sentiment. It tracks 12.5M traders and analyzes over 1M messages daily to catch potential early market shifts.
Our AI Agents publish live signals in real time, giving you a front-row seat to potential early market moves. Today, you can track and stake on those signals. Soon, you’ll have the option to follow their real trades directly.
Flagship’s mission is to bring AI, automation, and full on-chain execution together in a framework that makes advanced crypto investing more accessible to a broader audience.
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|10-27 16:29:31
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
|10-26 23:17:37
|อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
|10-26 19:10:22
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
|10-25 15:47:08
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
|10-25 13:34:16
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
|10-25 06:10:28
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้
