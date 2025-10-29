ราคาปัจจุบัน Flagship by Virtuals วันนี้ คือ 0.00617724 USD ติดตามการอัปเดตราคา FYI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FYI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Flagship by Virtuals วันนี้ คือ 0.00617724 USD ติดตามการอัปเดตราคา FYI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FYI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FYI

ข้อมูลราคา FYI

เอกสารไวท์เปเปอร์ FYI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ FYI

โทเคโนมิกส์ FYI

การคาดการณ์ราคา FYI

Flagship by Virtuals ราคา (FYI)

ราคาปัจจุบัน 1 FYI เป็น USD

$0.00617724
+3.00%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
USD
Flagship by Virtuals (FYI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:58:29 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Flagship by Virtuals (FYI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00553556
ต่ำสุด 24h
$ 0.00690019
สูงสุด 24h

$ 0.00553556
$ 0.00690019
$ 0.02405088
$ 0.00218454
-1.32%

+3.03%

+60.89%

+60.89%

ราคาเรียลไทม์ Flagship by Virtuals (FYI) คือ $0.00617724 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFYI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00553556 และราคาสูงสุด $ 0.00690019 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FYI คือ $ 0.02405088 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00218454

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FYI มีการเปลี่ยนแปลง -1.32% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +3.03% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +60.89% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Flagship by Virtuals (FYI) ข้อมูลการตลาด

$ 606.09K
--
$ 6.18M
98.05M
1,000,000,000.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Flagship by Virtuals คือ $ 606.09K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FYI คือ 98.05M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 6.18M

ประวัติราคา Flagship by Virtuals (FYI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Flagship by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ +0.00018141
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Flagship by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ +0.0002921389
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Flagship by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ -0.0034197385
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Flagship by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00018141+3.03%
30 วัน$ +0.0002921389+4.73%
60 วัน$ -0.0034197385-55.36%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Flagship by Virtuals (FYI)

Flagship is an AI trading platform that generates alpha from crypto sentiment. It tracks 12.5M traders and analyzes over 1M messages daily to catch potential early market shifts.

Our AI Agents publish live signals in real time, giving you a front-row seat to potential early market moves. Today, you can track and stake on those signals. Soon, you’ll have the option to follow their real trades directly.

Flagship’s mission is to bring AI, automation, and full on-chain execution together in a framework that makes advanced crypto investing more accessible to a broader audience.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

การคาดการณ์ราคา Flagship by Virtuals (USD)

Flagship by Virtuals (FYI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Flagship by Virtuals (FYI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Flagship by Virtuals

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Flagship by Virtuals ตอนนี้!

FYI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Flagship by Virtuals (FYI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Flagship by Virtuals (FYI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FYIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Flagship by Virtuals (FYI)

วันนี้ Flagship by Virtuals (FYI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน FYI เป็นUSD คือ 0.00617724 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน FYI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ FYI เป็น USD คือ $ 0.00617724 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Flagship by Virtuals คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ FYI คือ $ 606.09K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ FYI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ FYI คือ 98.05M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ FYI คือเท่าใด?
FYI ถึงราคา ATH ที่ 0.02405088 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ FYI คือเท่าไร?
FYI ถึงราคา ATL ที่ 0.00218454 USD
ปริมาณการเทรดของ FYI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ FYI คือ -- USD
ปีนี้ FYI จะสูงขึ้นอีกไหม?
FYI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา FYI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:58:29 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Flagship by Virtuals (FYI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

