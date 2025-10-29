ราคาปัจจุบัน FireChicken วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา FCKN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FCKN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน FireChicken วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา FCKN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา FCKN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FCKN

ข้อมูลราคา FCKN

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ FCKN

โทเคโนมิกส์ FCKN

การคาดการณ์ราคา FCKN

FireChicken โลโก้

FireChicken ราคา (FCKN)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 FCKN เป็น USD

$0.00020444
$0.00020444$0.00020444
+0.20%1D
USD
FireChicken (FCKN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:44:13 (UTC+8)

ข้อมูลราคา FireChicken (FCKN) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.34%

+0.24%

+4.55%

+4.55%

ราคาเรียลไทม์ FireChicken (FCKN) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดFCKN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ FCKN คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น FCKN มีการเปลี่ยนแปลง -0.34% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.24% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +4.55% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

FireChicken (FCKN) ข้อมูลการตลาด

$ 201.50K
$ 201.50K$ 201.50K

--
----

$ 201.50K
$ 201.50K$ 201.50K

985.60M
985.60M 985.60M

985,595,425.464798
985,595,425.464798 985,595,425.464798

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ FireChicken คือ $ 201.50K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ FCKN คือ 985.60M โดยมีอุปทานรวมที่ 985595425.464798 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 201.50K

ประวัติราคา FireChicken (FCKN) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา FireChicken เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FireChicken เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FireChicken เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา FireChicken เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.24%
30 วัน$ 0-0.57%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ FireChicken (FCKN)

FireChicken is a meme-powered crypto project with a serious mission: combining community energy with sustainable liquidity investing. Born from lessons in past projects, FireChicken avoids insider advantages by ensuring fair accumulation and transparent token management.

The project generates revenue through liquidity pools (paired with tokens like USDC), reinvesting trading fees back into the ecosystem to strengthen long-term growth. Alongside its liquidity strategy, FireChicken provides daily educational content for its holders, covering topics like market psychology, liquidity mechanics, and risk management.

While maintaining its lighthearted chicken mascot and meme-driven culture, FireChicken focuses on building trust, educating traders, and steadily growing its holder base. The goal is to balance fun and fundamentals — proving that a meme project can also deliver real value, sustainability, and community empowerment.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา FireChicken (USD)

FireChicken (FCKN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ FireChicken (FCKN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ FireChicken

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา FireChicken ตอนนี้!

FCKN เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ FireChicken (FCKN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ FireChicken (FCKN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ FCKNโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ FireChicken (FCKN)

วันนี้ FireChicken (FCKN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน FCKN เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน FCKN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ FCKN เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ FireChicken คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ FCKN คือ $ 201.50K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ FCKN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ FCKN คือ 985.60M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ FCKN คือเท่าใด?
FCKN ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ FCKN คือเท่าไร?
FCKN ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ FCKN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ FCKN คือ -- USD
ปีนี้ FCKN จะสูงขึ้นอีกไหม?
FCKN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา FCKN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:44:13 (UTC+8)

